Die Europameisterin Liane Lippert ist mit dabei

Schmolke-Carbon-Cup mit sechs Etappen vom 11. bis 26. März für alle Klassen und Jedermänner. Liane Lippert vom RSV Seerose Friedrichshafen mit Team Sunweb im ersten Heimeinsatz als Radsportprofi.

Radsport: (lg) Auch wenn‘s draußen unaufhörlich regnet und ein kalter Wind über die Straßen pfeift – die Vorbereitungen für die Straßenradsportsaison laufen bei Veranstaltern und Radsportlern derzeit auf Hochtouren.

Erstmals gibt es im Schmolke-Carbon-Cup sechs Etappen kompakt an drei Wochenenden. Bei den Strecken ist wieder für jeden etwas dabei, von flach über wellig bis sehr hügelig. Startberechtigt sind alle Klassen, von den Kindern unter neun Jahren bis zu den Senioren über sechzig Jahren und den Jedermännern ohne Lizenz. Für alle Serienteilnehmer gibt es attraktive Preise und wieder die Verlosung eines Tune-Laufradsatzes für die Fahrer, die an jeder Etappe starten.

Start der Serie ist am Samstag in Moos bei Radolfzell auf einem eher flachen Kurs mit einem giftigen Anstieg. Am Sonntag geht es regnerisch und windig weiter in Ehingen, wieder auf einer Flachstrecke. Am nächsten Wochenende beginnt es erst wellig in Volkertshausen, bevor die sehr hügelige Strecke in Mauenheim am Sonntag gefahren wird. Das Finalwochenende startet am 25. März auf dem flachen Kurs in Zoznegg und endet am Sonntag mit einigen Höhenmetern nach einer engen Kehre am Flughafen in Pfullendorf.

Pro Etappenort werden wieder mehr als 200 Rennradfahrer aus ganz Süddeutschland, der Schweiz, Österreich und dem Elsass erwartet. Vom RSV Seerose Friedrichshafen werden Andreas Haller, Yannik Huhn, Lutz Geisler, Lukas Jaeger, David List, Bianca Metz, Thalia Möller, Otto Schädler und Christian Weber an den Start gehen – außerdem wird die Europameisterin und Neunte der Straßenweltmeisterschaften, Liane Lippert (Team Sunweb), ihre Frühjahrsform zu optimieren versuchen und im Frauenrennen ein gehöriges Wort mitreden. Der verletzte Daniel Rombach muss den „SCC“ auslassen.

Die kurzen, aber intensiven Rennbelastungen sind die optimale Vorbereitung auf die kommenden Klassiker an Ostern und die ersten Landesmeisterschaften für die Lizenzfahrer. Die Renn-Reihenfolge ist an allen sechs Renntagen gleich: 13.20 Uhr Nachwuchsfahrer, 14.20 Uhr Jedermänner ohne Lizenz (Tagesanmeldung), 14.21 Uhr Frauen, Senioren und Jugendfahrer, 15.40 Uhr Junioren und Elite über 90 Minuten.

Alle Termine

11. März: Moos-Weiler, Ortsteil Weiler

12. März: Ehingen

18. März: Volkertshausen

19. März: Mauenheim

25. März: Zoznegg

26. März: Pfullendorf