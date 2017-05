r Die Entscheidung ist auf Sonntag vertagt

Der VfB Friedrichshafen verliert in Berlin mit 1:3. Die dritte und letzte Finalpartie um die deutsche Volleyballmeisterschaft findet am Sonntag ab 14.30 Uhr in der ZF-Arena statt.

Volleyball-Bundesliga, Finale, zweites Spiel: Vital Heynen nahm es sportlich, obwohl der Trainer des VfB Friedrichshafen, wie er selber sagt, „überhaupt nicht gern verliert“. Schon gar nicht, wenn seine Mannschaft die große Chance vergeigt, mit dem zweiten Sieg über Berlin vorzeitig die 14. Deutsche Meisterschaft an den Bodensee zu holen. Jedoch, nach fünf Erfolgen über den Deutschen Meister sowohl im Supercup, dem DVV-Pokal und im Rennen um Rang 1 der Hauptrunde haben Kapitän Simon Tischer und seine Crew am Mittwochabend in der Max-Schmeling-Halle in Berlin „nicht jene Leistungen wie in den vergangenen Partien“ (Tischer) abrufen können.

Nachdem der erste Durchgang ja noch so gelaufen war, wie die meisten in den Duellen zwischen Titelverteidiger und Vizemeister, nämlich eng bis zum 26:24 für Friedrichshafen, hat die Mannschaft ab dem zweiten Satz „nicht mehr konsequent zu Ende gespielt“, analysierte Geschäftsführer Sebastian Schmidt treffend. Simon Tischer vermutet: „Wir haben zu viel daran gedacht, dass wir deutscher Meister werden können, das hat uns in manchen Situationen gelähmt.“

Beispiel zweiter Satz. Da waren er und seine Kollegen lange zurück gelegen (12:13, 13:16, 16:19, 18:21, 19:22) und bekamen dennoch noch einmal die ganz große Chance, auch diesen Durchgang und damit wohl auch das Spiel und die Saison zu einem vorzeitigen Happy End zu drehen. Statt aber nach dem Ausgleich zum 22:22 (der Berliner Trainer Roberto Serniotti hatte nach wiederholten Reklamationen die Rote Karte zum Ausgleich gesehen), den Deckel zuzumachen, „haben wir Fehler gemacht“ (Vital Heynen), hat „uns jenes Glück gefehlt“ (Ko-Trainer Adrian Pfleghar), das der VfB in den Duellen mit Berlin zuvor gehabt hatte.

Und so ist es passiert, das Malheur. Daniel Malescha, ein hervorragender Aufschläger, war ins Spiel gekommen – sein Ball blieb im Netz hängen (22:23). Felix Fischer, der Mittelblocker des BRV machte sein letztes Heimspiel nach 13 Jahren für den Klub und wurde von Heynen zum Wertvollsten Spieler seiner Mannschaft gewählt, blockte Protopsaltis zum 22:24. Michal Finger wehrte den Satzball zum 23:24 ab, aber Tomas Kocian, ein eigentlich ebenso verlässlicher Aufschläger, hielt mit seinem Netzservice zum 23:25 die Berliner im Spiel.

Unermüdlich angetrieben von den 7895 Fans, getragen von einer krachenden Begeisterungswelle „war das Momentum nun auf den Titelverteidiger übergegangen“, musste Wunibald Wösle, der Präsident des VfB Friedrichshafen und Vorsitzender des Beirats der Volleyball GmbH, neidlos anerkennen, dass sich die „Berliner gut gefangen und verdient gewonnen hatten“. Eine Partie, „die eine tolle Atmosphäre, ein tolles Event gewesen ist“, lobte Sebastian Schmidt, der natürlich gerade vor solch einer großartigen Kulisse „sehr gerne gewonnen“ hätte.

Solch eine „gigantische“ Stimmung, die erhoffen sich nun alle Beteiligten am Sonntag ab 14.30 Uhr in der ZF-Arena in Friedrichshafen. Dann wird dort unwürdigerweise schon nach drei Partien das alles entscheidende Spiel um die Salatschüssel angepfiffen. Bis dahin müssen die VfB-Spieler „ihre Enttäuschung aus dem Kopf bringen“, sagt Kapitän Simon Tischer. Jene Lockerheit wiederfinden, die den VfB Friedrichshafen die gesamte Saison über ausgezeichnet hat. „Wir werden uns mannschaftsintern zusammensetzen, analysieren, was wir falsch gemacht haben, Ball für Ball“, steckt Tischer die Arbeit der kommenden drei Tage ab. Und daraus wird „das Vorgehen für Sonntag“ destilliert.

Der Kapitän ist damit auf einer Linie mit seinem immer noch gelassenen Trainer. Der sagt, dass er „nicht enttäuscht ist wegen der Niederlage“. Wenn Berlin so spiele wie am Mittwoch, dann bekomme der VfB Friedrichshafen eben Probleme. Abgehakt. Deshalb begibt er sich „auf die Suche danach, was am Sonntag besser gemacht werden kann“, damit seine Mannschaft „vor hoffentlich ausverkauftem Haus“ ein „super Spiel abliefert“. Vital Heynen schnappt sich, während er das sagt, sein Handy, schaut nach und sagt: „Am Sonntag ist Regen angesagt, da können alle kommen.“ Tun sie es und schwappt die Begeisterung der VfB-Fans auf die Mannschaft über, hat sie erneut eine gute Chance. Sie wird dann statt wie erhofft am Mittwoch erst am Sonntag deutscher Meister. Mal sehen, wie gelassen Vital Heynen das dann kommentiert.