Regionalsport See Ost Die Damen 40 des TC Kluftern im Höhenflug

Tennismannschaft steigt ungeschlagen in die Bezirksoberliga auf. Ihre Vereinskollegen waren vergangene Saison ebenso erfolgreich.

Tennis-Bezirksliga, Damen 40: Nach sechs Begegnungen standen die Siegerinnen der Verbandsrunde fest: Ungeschlagen führten die Spielerinnen des TC Kluftern die Tabelle an und steigen als Gruppenerste in die Bezirksoberliga auf. Dort sind sie keine Unbekannten. 2015 spielten sie bereits erfolgreich in dieser Klasse, mussten aber verletzungsbedingt 2016 von der Sechsermannschaft auf eine Viererstaffel umsteigen. 2017 kamen neue Spielerinnen dazu, die die Mannschaft nicht nur zahlenmäßig verstärkten, sondern dank ihres geradezu spitzenmäßigen Einsatzes zum erneuten Gruppensieg als Sechserteam beitrugen.

Auch über die Ergebnisse der anderen Klufterner Mannschaften gibt es Positives zu berichten. Die Herren, Herren 50 und Herren 65 erzielten jeweils den Klassenerhalt, die Jugend belegte, wie berichtet, in der VR-Talentiade U 10 Kleinfeld den ersten Platz sowie gute mittlere Ränge in der VR-Talentiade U 10 Midcourt und im KIDs-Cup U 12 der Bezirksstaffel.

Alles in allem bilanziert der TCK ein positives Jahr. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen, der Anteil der Jugendlichen beträgt rund ein Drittel der Klubmitglieder und die Aussichten sind gut, dass 2018 zwischen U 12 und D 40 weitere Teams gemeldet werden können. Interessierte Frauen und Männer, die bereit sind, neue Mannschaften zu gründen und bestehende zu verstärken sind ebenso willkommen wie Nachwuchs Groß und Klein. Der TC Kluftern im Internet: www.tc-kluftern.de