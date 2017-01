Deutschland verpasst die Endrunde

Die deutschen U-19-Volleyballer haben nach zwei 3:0-Siegen und einer 2:3-Niederlage ihr Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft in der Friedrichshafener ZF-Arena mit einer Enttäuschung abgeschlossen.

Die deutschen U-19-Volleyballer haben nach zwei 3:0-Siegen und einer 2:3-Niederlage ihr Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft in der Friedrichshafener ZF-Arena abgeschlossen. Zu einem wahren Finale avancierte das letzte Spiel am Sonntag gegen Italien. Trotz seiner besten Turnierleistung unterlag die Mannschaft von DVV-Trainer Matus Kalny (Linus Weber bei einen Angriff gegen Manuel Bussolari, links, und Marcorocco Panciocco) den starken Italienern vor 750 Zuschauern im Tiebreak mit 2:3 (16:25, 25:21, 22:25, 25:22, 12:15). Und nach langem Bangen und Warten auf die Ergebnisse der anderen Gruppenturniere stand fest: Deutschland hat das Ticket zur Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei wohl knapp verpasst. Sie sind wohl am Quotienten gescheitert. Wir berichten noch ausführlich. Bild: Günter Kram