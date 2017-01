Deutsche U-19-Nationalmannschaft: Hängende Köpfe in der ZF-Arena

DVV-U-19-Junioren verpassen knapp die Qualifikation zur Europameisterschaft. Volleyballspiele begeistern die Fans in der Friedrichshafener ZF-Arena.

Volleyball, Qualifikation zur Endrunde der U-19-Europameisterschaft: (gsc) Reicht es oder reicht es nicht? Das war die große Frage. Das Turnier war längst zu Ende und die Zuschauer schon zu Hause. Dann packten die Spieler und Betreuer ihre Taschen und verließen mit hängenden Köpfen die ZF-Arena. Am Ende fehlten der deutschen U-19-Volleyballnationalmannschaft fünf Satzpunkte für die Qualifikation zur Europameisterschaft. Die beiden 3:0-Siege gegen Kroatien und die Ukraine und die knappe 2:3-Niederlage gegen Italien reichten nicht, um sich als Gruppenzweiter für die EM in Ungarn und der Slowakei zu qualifizieren.

Die insgesamt mehr als 2000 Zuschauer an den drei Tagen – unter ihnen viele bekannte Größen der Volleyballszene – haben die große Enttäuschung nicht mehr mitbekommen. Sie erlebten ein internationales Volleyballturnier mit teilweise hochklassigen und spannenden Partien. Absoluter Höhepunkt war das Spiel Italien gegen Deutschland vor 750 Zuschauern.

Auch die italienischen Altstars Luca Cantagalli und Andrea Giani waren in der ZF-Arena. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt mit Modena gegen den VfB Friedrichshafen in der Champions League 2003 waren die Legenden diesmal zum Zuschauen dabei. Schließlich spielt Cantagalli junior in der italienischen Auswahl. Giani, der mittlerweile als Trainer sein Geld verdient, wird in den italienischen Medien als neuer DVV-Bundestrainer gehandelt, was er jedoch nicht kommentieren wollte. „Ich bin hier, um mir die jungen Talente anzuschauen“, sagte er auf Nachfrage.

Auf seiner Rundreise bei verschiedenen Volleyball-Events kam Michael Mallick, Trainer der Baden-Württemberg-Auswahl, am Samstag auch in der ZF-Arena vorbei, „weil ich den deutschen Nachwuchs beobachten will und die Möglichkeit besteht, das Top-Team Italien zu sehen.“ Sein Fazit: „Ich habe gesehen, dass das deutsche Team auf sehr hohem Niveau spielt. Egal wie es ausgeht – unser Team hat Zukunft“, sagte er vor der abschließenden Partie gegen die Italiener.

Gleich das ganze Wochenende verbrachte die Landesauswahl von Thüringen in Friedrichshafen. Sie nahm Anschauungsunterricht bei den Nationalteams und trainierte gemeinsam mit den Volley YoungStars. Apropos YoungStars: Die Spieler des Bundesstützpunkt Nachwuchs in Friedrichshafen ließen sich den Event nicht entgehen. „Es ist toll, so ein Turnier in Friedrichshafen zu haben und zu sehen, wie die anderen Nationen Volleyball spielen“, fand Leon Zimmermann. Dabei hat Kapitän Mario Schmidgall beobachtet, dass das Friedrichshafener Zweitligateam auf einem guten Weg ist: „In der Höhe und der Athletik fehlt noch ein bisschen, spielerisch sind wir gleichauf.“

Unterstützung bekamen die deutschen Nachwuchsspieler von den mitgereisten Eltern, aber auch von vielen Volleyballfans aus Friedrichshafen und Umgebung. „Ein tolles Turnier, das noch mehr Zuschauer verdient gehabt hätte“, fand VfB-Fan Dietmar Beulke.“ Sogar die VfB-Profis und Trainer Vital Heynen schauten an ihrem freien Sonntag an ihrem Arbeitsplatz vorbei.

Als Letztes verließen die Organisatoren vor Ort und die Verantwortlichen des Deutschen Volleyballverbandes die ZF-Arena. Bis zuletzt hatten sie gehofft, sich vielleicht verrechnet zu haben. „Schade, dass uns am Schluss das Quäntchen Glück gefehlt hat“, bedauerte DVV-Organisationschefin Britta Brisken. „Die Bedingungen in Friedrichshafen waren optimal, die Unterstützung durch das gesamte VfB-Team perfekt.“ Ralf Hoppe vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen, der verantwortlich für die Ausrichtung des Turniers war, freute sich über das Kompliment: „Alle Teams und Trainer waren begeistert von der ZF-Arena und den Bedingungen in Friedrichshafen. Das sollte uns anspornen, auch in Zukunft solche Turniere auszurichten.“

Der Modus hat es möglich gemacht

Was für ein Drama: Trotz einer starken Leistung und einem überragenden Linus Weber auf der Diagonalen hat die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien mit 2:3 (16:25, 25:21, 22:25, 25:22, 12:15) verloren und das EM-Ticket äußerst knapp verpasst.

Die fünf Sätze waren für die knapp 750 Zuschauer ein echtes Highlight. Lediglich im ersten Satz hatte das deutsche Team große Probleme. „Unser Aufschlag war nicht gut genug und Italien hat unglaublich gut in der Abwehr gespielt. Im Anschluss haben wir es viel besser gemacht und sind verdient zurückgekommen“, erklärt Bundestrainer Matus Kalny.

Dass es so weit kam, hatten seine Spieler auch Diagonalangreifer Linus Weber zu verdanken, der nach drei Sätzen 28 Punkte auf dem Konto hatte. Am Ende sollten es unglaubliche 46 werden und eine fast unglaubliche Quote von 55 Prozent (45/82).

Die Achterbahn der Gefühle gipfelte in einem knappen Tiebreak, der beim 11:11 zugunsten der Italiener kippte. „Wenn man in einem Tiebreak gegen Italien zwei Fehler macht, ist es vorbei. Aber ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben alles gegeben“, erklärt Kalny, der Trost von Trainerkollege Mario Barbiero bekam: „Deutschland hätte die Qualifikation verdient gehabt. Das ist ein sehr starkes Team, es hat unglaublich gut gespielt.“

Warum ist Deutschland trotz zweier 3:0-Siege und einer knappen Niederlage nicht dabei? Der Modus macht’s. Da eine der acht Qualigruppen mit drei Teams spielte, wurde in den Viererpools das Ergebnis gegen den Gruppenletzten gestrichen. Bei Deutschland fiel das 3:0 gegen die Ukraine weg, womit es auf vier Punkte kam. Die hatten auch Tschechien und Belgien. Mit dem besseren Ballquotienten lösten sie das Ticket.