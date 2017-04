Regionalsport See Ost Deutliche Pokalniederlage für BG Bodensee

Bezirksligabasketballer der BG Bodensee verlieren gegenLigakonkurrent und Meister TSB Ravensburg das Viertelfinale mit 62:105.

Basketball-Bezirkspokal, Viertelfinale: BG „The Pirates“ Bodensee – TSB Ravensburg 62:105 (11:28, 30:45, 44:86). – Eine deutliche Niederlage gegen den Ligakonkurrenten und Bezirksligameister im Spiel um den Einzug ins Final Four. Die Pirates traten in heimischer Halle in Friedrichshafen mit acht Spielern an und mussten ersatzgeschwächt auf vier Leistungsträger verzichten. Ravensburg hingegen hatte eine grandiose Saison in der Bezirksliga mit 17 Siegen und nur einer Niederlage hingelegt. Die Gäste waren also klarer Favorit in diesem Duell.

Und das erste Viertel begann verheerend für die Hausherren. Nach fünf Minuten stand es bereits 2:16 aus Sicht der Gastgeber. Aufgrund der starken Verteidigung der Ravensburger und vieler leichter Punkte stand es nach dem ersten Viertel 11:28. Im zweiten Viertel rissen sich die Pirates zunehmend zusammen und konnten, dank dreier Dreipunktewürfen von Carsten Voigt, den Rückstand etwas verkürzen. Das zweite Viertel ging deshalb knapp mit 19:17 an die Pirates und so stand es zur Halbzeit 30:45.

Im dritten Viertel hatten die Gäste von der Schussen einen Lauf, innerhalb von vier Minuten hatten sie 23:2 Punkte gesammelt. Vor allem durch viele freie Dreipunktewürfe konnten die Ravensburger in der zweiten Hälfte punkten. Die Ballverluste der Pirates häuften sich in der zweiten Hälfte, die Ravensburg eiskalt ausnutzte. Dazu kamen viele nicht verwandelte Freiwürfe der Hausherren. Das dritte Viertel ging somit 14:31 verloren. Im vierten und letzten Viertel konnten sich die Pirates nicht mehr erfolgreich wehren und so endete der letzte Abschnitt erneut deutlich mit 18:29 zum Endstand von 62:105.

Die Pirates nehmen aus dieser klaren Niederlage jedoch Erfahrung und Ehrgeiz mit, um in den Relegationsspielen im Mai mit voller Kraft zu überzeugen und den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern.

BG Bodensee: Feist (2 Punkte), Katsa-douros (3), Savas (12), Rotundo (3), H. Slansky (2), M. Slansky (8), Voigt (28), Zeller (4).