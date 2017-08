r Deutliche Niederlage für Kehlen

Am Dienstagabend 0:4 in Weingarten verloren. Gut Leistung der ersten Hälfte nach der Pause nicht fortgesetzt. Der SV Weingarten trifft am 30. August in der 3. Runde des WFV-Pokals auf den TSV Berg.

Fußball-DB-Regio-WFV-Pokal, 2. Runde: SV Weingarten – SV Kehlen 4:0 (0:0). – Am Ende wurde es eine deutliche Packung für Kehlen in der zweiten Pokalrunde im Weingartener Lindenhofstadion. Bis zur Halbzeit hatte der Gast gut mitgehalten und hatte optisch etwas mehr vom Spiel gehabt. Nach der Pause, in der SVK-Trainer Michael Steinmaßl vier Mal wechselte, und dem Führungstreffer für den SV Weingarten brachen bei den Gästen alle Dämme.

Vor der Pause konnte jede der Mannschaften eine gute Möglichkeit verbuchen. Der Kehlener David Bernhard dribbelte sich in der 40. Minute bis zum Weingartener Tor durch, scheiterte dann aber am Torhüter der Gastgeber, Marcel Maier. Eine Minute vor der Pause kam der Weingartener Felix Magreiter vor dem Tor zum Kopfball, konnte diesen jedoch nicht platzieren.

Den Führungstreffer für Weingarten erzielte Erkan Kale in der 52. Minute: Sein Freistoß aus 20 Metern schlug am Innenpfosten ein und ging ins Netz. Nach diesem Gegentreffer ging bei Kehlen die Ordnung zusehends verloren. Und Lukas Magreiter nutzte dies, erhöhte in der 72. Minute mit einem Kopfballtor auf 2:0 für die Platzherren. Ein Doppelschlag in der 79. und 81. Minute durch Felix Magreiter und Mert Cipan schraubte das Ergebnis in diesem Duell der beiden Landesligisten dann in diese Höhe.

Am Ende stand ein verdienter Sieg des SV Weingarten zu Buche, der aber sicherlich etwas zu hoch ausgefallen ist. Kehlen konnte die anfänglich gute Leistung nicht über die gesamte Distanz tragen. Damit ist der SV Weingarten nun in der dritten Runde des WFV-Pokal. Sein Gegner ist am Mittwoch, 30. August, 17.15 Uhr, der Verbandsligaabsteiger und Ligakonkurrent TSV Berg. – Tore: 1:0 (52.) Kale, 2:0 (72.) Magreiter, 3:0 (79.) Magreiter, 4:0 (81.) Cipan. – Schiedsrichter: Singer (Ratzenried). – Zuschauer: 150.

SV Weingarten: Maier – Kale, Celik, Magreiter – Agbere, Bleile, Cipan, Jelonek, Bozkurt, Theivendrarajah – Geilinger.

SV Kehlen: Hermann – Blaser, Rieber (46. Aggeler), Paris (46. Scheuböck) – D. Bernhard (46. Beier), Feyer (46. Stumpf), Petri, Schleier, Lang, Knöpfler – Nasic.