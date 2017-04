Regionalsport See Ost Der VfL Brochenzell ist bereit fürs Topspiel

Der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 hat am Mittwochabend das Nachholspiel beim TSV Eriskirch mit 4:1 gewonnen. Am Ostermontag Gipfeltreffen mit dem TSV Tettnang.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Eriskirch – VfL Brochenzell 1:4 (0:1). – (heh) Ralf Bühler und Rolf Weiland haben ganz offensichtlich gute Nerven. Die beiden Trainer des VfL Brochenzell hatten zunächst im Nachholspiel einen Auftakt nach Maß erlebt. Gegen die defensiv stehenden Eriskircher, die es vor allem mit langen Bällen versuchten, ging der Tabellenzweite schon nach zehn Minuten in Führung. Maximilian Konrad hatte für die Gäste getroffen. Und dann war erst einmal Staunen angesagt. Staunen über die vielen tollen Torchancen, die die Brochenzeller Jungs so einfach versemmelten. "Drei Mal war das Eriskircher Tor leer", kann es Ralf Bühler noch lange nach dem Schlusspfiff nicht fassen, dass es zur Halbzeit tatsächlich nur 1:0 für den Favoriten stand. Denn "dreimal ging der Ball übers leere Tor", sagt der VfL-Coach, der holprige Platz habe seinen Teil dazu beigetragen, fügt er an. Trainerstaunen aber auch darüber, dass "aus dem Nichts der Ausgleich" gefallen ist. "Ein riesiger Vorteil für uns war", bleibt Bühler realistisch, dass praktisch im Gegenzug schon das 1:1 gefallen ist. Ansonsten hätte die Partie auch einen anderen Verlauf nehmen können, urteilt der Coach. Doch verstärkte sich der Eindruck von Bühler und Weiland, den die beiden trotz des knappen Spielstandes immer hatten: "Es hat nicht danach ausgesehen, als ob etwas passieren könnte." Und so setzte sich am Ende ein VfL Brochenzell durch, der "ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat", lobt Bühler, obwohl mit Gentzsch und Pister zwei Säulen gefehlt hätten. Denn: Bühler/Weiland haben nicht nur gute Nerven, sie haben ganz offensichtlich auch Vertrauen in ihre Spieler. Der VfL Brochenzell ist gerüstet fürs Spitzenspiel am Montag gegen Tettnang. – Tore: 0:1 (10.) Konrad, 1:1 (65.) Zacharias, 1:2 (66.) Hirscher, 1:3 (85.) Fahr, 1:4 (90.) Konrad. – Schiedsrichter: Pesch. – Zuschauer: 200.