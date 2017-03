Der VfB Friedrichshafen steht im Halbfinale

Bundesliga-Volleyballer hatten aber viel Mühe mit den Netzhoppers Königs Wusterhausen. Zweites Viertelfinal-Play-off-Spiel 3:2 gewonnen. Halbfinalgegner steht erst am Mittwoch fest. Entweder Düren oder Lüneburg.

Volleyball-Bundesliga, Viertelfinal-Play-offs, zweites Spiel: Netzhoppers SolWo Königspark Königs Wusterhausen – VfB Friedrichshafen 2:3 (15:25, 26:24, 25:23, 12:25, 8:15). – (gek) VfB steht im Halbfinale. Gegen die Netzhoppers setzte er sich in zwei Partien durch, nachdem er vergangenen Woche mit dem 3:0 in der ZF-Arena vorgelegt hatte. Das hart umkämpfte Rückspiel ging mit 3:2 an den Favoriten. Als wertvollste Spieler wurden bei Friedrichshafen Diagonalangreifer Michal Finger und bei den Netzhoppers Außen-Annahmespieler Theo Timmermann ausgezeichnet.

Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel starteten die Friedrichshafener konzentriert in der Landkostarena – bedeutete ein weiterer Sieg doch die direkte Qualifikation fürs Halbfinale (3:1, 8:5). Heynen schickte Zuspieler Simon Tischer, Diagonalangreifer Daniel Malescha, die Außen-Annahmespieler Tomas Rousseaux und Athanasios Protopsaltis, Mittelblocker Andreas Takvam und Georg Klein sowie Libero Markus Steuerwald aufs Feld. Die setzten sich im Angriff immer wieder durch und baute die Führung kontinuierlich aus (14:9, 16:10). Konzentriert agierte Tischer, setzte seine Angreifer in Szene und die Abwehr stand sicher. Takvam durch die Mitte, Tischer wehrte mit der Schulter ab – die Netzhoppers nahmen die Auszeit (21:14). Doch Klein antwortete und blockte den nächsten Angriff an der Netzkante. Tischer schickte ein Ass hinterher (23:14). Zwei Fehler der Gastgeber hinterher und Friedrichshafen sicherte sich den ersten Durchgang (25: 15).

Die Netzhoppers punkteten dann immer wieder durch die Mitte, aber Friedrichshafen blieb die dominierende Mannschaft (7:3). Zunächst. Dann allerdings schlichen sich Fehler ins Spiel ein, die Netzhoppers zogen nach (7:7). Dieser Zustand hielt nicht lange an, der VfB erarbeitete sich erneut die Führung (11:9, 16:11). Die Netzhoppers ließen sich nciht abschütteln, blockten Protopsaltis zweimal und Heynen wechselte David Sossenheimer für ihn ein (17:14). Ein Übergriff von Rousseaux, ein angeschlagener Block und ein geblockter Angriff – die Netzhoppers zogen gleich (19:15, 19:19). Heynen nahm die Auszeit, sortierte seine Mannschaft und Klein machte den nächsten Punkt (20:19). Doch der Gastgeber war dran, schlug immer wieder durch den VfB-Block (21:23). Friedrichshafen zog mit einem Ass von Malescha noch gleich, doch ein Verteidigungsfehler und ein Ass der Netzhoppers entschieden den Satz zugunsten der Gastgeber (24:26). Im Gleichschritt ging es in den dritten Satz. Friedrichshafen hatte seine Konstanz verloren und musste ins Spiel zurückfinden (5:6, 7:8). Doch das gelang erst zur zweiten Technischen Auszeit. Zuvor kassierte Rousseaux wegen Beschweren eine Rote Karte (14:12, 14:13). Dann war es erst Takvam und anschließend Protospaltis, die punkteten (16:14). Die Netzhoppers gaben sich nicht auf, kamen über Hinterfeldangriffe zum 17:17. Der VfB machte in der Phase immer wieder Punkte – aber auch genauso viele Fehler, und so blieben die Netzhoppers dran (19:19, 22:22). Diese nutzen, wenn Friedrichshafen den Angriff nicht durchbrachte und hatten erneut Satzball. Mittelblocker Ferch verwandelte mit einem Ass zum 25:23. Immer wieder hatten die Frierichshafener mit der Block/Verteidigung zu kämpfen und so gestaltete sich der Spielaufbau schwierig. Die Netzhoppers gingen in Führung (2:0, 3:1), Friedrichshafen kämpfte um den Anschluss. Heynen hatte durchgewechselt und Diagonalangreifer Michal Finger für Malescha aufs Feld geschickt. Der brachte Stabilität, doch zunächst waren es die anderen – Takvam und Sossenheimer – die punkteten (5:4, 8:5, 10:6). Der Knoten war geplatzt. Friedrichshafen verteidigte besser und war im Angriff einen Tick schneller. Takvam blockte zur komfortablen Führung (16:9), Friedrichshafen übte weiter Druck aus und den bekamen die Netzhoppers zu spüren (19:9, 22:10). Takvam punktete durch die Mitte, Sossenheimer machte es ihm über Außen nach (24:11). Einen weiteren Punkt ließen die Häfler noch zu, dann war es erneut Sossenheimer, der das 25:12 erzielte. Im alles entscheidenden fünften Satz übte Finger im Aufschlag gehörig Druck aus (6:3). Der Block stand – gleich mehrere Male (9:4, 11:6). Finger holte den Matchball (14:8) und Rousseaux blockte den gegnerischen Angriff von der Netzkante zum Punkt 15:8. „In diesem Spiel musst du einen knappen Satz gewinnen und das haben wir heute zweimal nicht geschafft“, sagte Heynen nach dem Schlusspfiff. „So mussten wir über die volle Distanz gehen und sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben.“ Auf wen der VfB Friedrichshafen im Halbfinale trifft, steht noch nicht fest. Der wird der Sieger aus der Begegnung SWD powervolleys Düren gegen die SVG Lüneburg sein. In der Serie „best of three“ haben beide Mannschaften je einen Sieg eingefahren. Das Entscheidungsspiel findet am Mittwoch, 19 Uhr statt.

Volleyball-Bundesliga

Viertelfinal-Play-offs

Netzhoppers – VfB Friedrichshafen 0:3, 2:3

Friedrichshafen ist im Viertelfinale

TV Bühl – Berlin RV 1:3, 0:3

Berlin ist im Halbfinale

TSV Herrsching – UV RheinMain 0:3, 0:3

RheinMain ist im Halbfinale

SVG Lüneburg – Düren 2:3, 3:0, Mi., 19.00

Die Termine des Halbfinales

Halbfinale, best of five

Mittwoch, 5. April, 20 Uhr

Sa/So 8./9. April

Mittwoch, 12. April, 20 UhrSa/So 15./16. April

Donnerstag, 20. April, 20 Uhr