Der VfB Friedrichshafen ist Süddeutscher Meister

Die U-20-Volleyballer bleiben ungeschlagen und ohne einen einzigen Satzverlust. Die Titelkämpfe haben in Konstanz stattgefunden.

Volleyball: (gsc) Geschafft! Die U-20-Jugend des VfB Friedrichshafen ist am Sonntag Süddeutscher Meister geworden. Ohne Satzverlust hat sich das Team von Trainer Adrian Pfleghar durchs Turnier geschmettert.

Ebenso wie am Vortag in der U-16-Jugend mussten die Friedrichshafener zuerst gegen Ausrichter Konstanz antreten, bei dem die beiden YoungStars Linus Engelmann und Julian Weisigk gegen die Teamkollegen vom Bundesstützpunkt spielten. Friedrichshafen spielte von Beginn an seine Stärke aus und besiegte den USC mit 2:0. Anschließend ging es im Gruppenspiel gegen den TV Bühl weiter, der mit Mittelblocker Julian Hondmann ebenfalls einen YoungStar in der Stammsechs hat. Auch in diesem Match hieß es nach zwei Sätzen 2:0 für Friedrichshafen. Die klaren Vorsprünge innerhalb der Durchgänge nutzte Adrian Pfleghar, der von Ko-Trainer Artur Karczynski unterstützt wurde, um seinen jüngeren Spielern Spielpraxis zu geben.

Im Halbfinale traf der VLW-Meister auf die FT Freiburg, die ohne den verletzten YoungStar Niklas Stooß antreten musste. Wieder endete das Spiel nach zwei Sätzen zugunsten des VfB Friedrichshafen. Im Finale kam es zum Dauerduell zwischen den Volleyballern vom Bodensee und dem TV Rottenburg. Auch im entscheidenden Spiel ließen sich die Friedrichshafener die Butter nicht vom Brot nehmen und profitierten bei ihrem nächsten 2:0-Erfolg auch von den vielen Fehlern des TVR. Mario Schmidgall, Felix Roos, Leon Zimmermann, Marian Epple, Max von Berg, Johannes Lelle, Alex Spintzyk, Nicolas Hornikel, Benedikt Waldinger und Severin Hauke machten sich als frisch gebackene Süddeutscher Meister – und damit bestes U-20-Team von Baden-Württemberg – auf den kurzen Rückweg nach Friedrichshafen.

Als Süddeutscher Meister ist Friedrichshafen ebenso wie der Zweitplatzierte Rottenburg für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die wird am Pfingstwochenende (3./4. Juni) in Unterhaching ausgetragen.