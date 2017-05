Regionalsport See Ost Der TSV Tettnang ist Meister der Kreisliga A

Am vorletzten Spieltag nach 2:1 über Neukirch Titel geholt. Der VfL Brochenzell spielt die Relegation zur Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Tettnang – TSV Neukirch 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (42.) Maurer, 1:1 (49.) Butscher, 2:1 (57.) Maurer. – SR: Traub.

Am vorletzten Spieltag der Saison steht es nun fest: Der TSV Tettnang ist Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Nils Maurer ist der Mann der Stunde, er hat seine Mannschaft zum 2:1-Sieg geschossen. „Das ist hochverdient“, freut sich der Tettnanger Abteilungsleiter Peter Nistl. „Die Jungs haben eine grandiose Saison gespielt, heute ein phänomenales Spiel abgeliefert und noch mal richtig Gas gegeben.“ Genauere Informationen zum Spielverlauf gab es nicht, denn der TSV Tettnang hatte nach diesem Spieltag allen Grund zu Feiern.

FC Dostluk Friedrichshafen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:6 (1:1). – Tore: 0:1 (18.) Mayer, 1:1 (39.) Batar, 1:2 (52.) Mayer, 1:3 (60.) Mayer, 1:4 (64.) Haupter, 1:5 (75.) Cottance, 1:6 (76.) Buck, 2:6 (80.) Koc. – SR: Kaupp. – ZS: 20. – Rote Karte: Yavuz (FC Dostluk, 10.).

„Das Ergebnis spiegelt auf keinen Fall den Spielverlauf wider“, sagt FC-Trainer Serkan Buz. Bereits in der zehnten Spielminute erhielt der Torwart der Gastgeber die Rote Karte – in den Augen des Trainers mehr oder weniger verdient. „Aber wir haben keinen Ersatztorhüter und so musste ein Spieler in den Kasten“, erklärt er. Dieser hat zwar sein Bestes gegeben, aber konnte die sechs Gegentore nicht verhindern. „Man darf auch nicht vergessen, dass momentan Ramadan ist und ein Großteil meiner Mannschaft gerade fastet“, fährt Buz fort, „daher muss ich ein großes Lob an die Jungs aussprechen, dass sie bei der Hitze so Gas gegeben haben. “ Die Gäste aus Fischbach seien aber eher im Urlaubsmodus angereist und hätten mehr durch Glück die vielen Tore erzielt. „Sicherlich waren sie etwas fitter, aber sie waren uns nicht so haushoch überlegen“, meint der FC-Coach. Trotz der hohen Niederlage ist er mit seiner Mannschaft zufrieden und mahnt, diese Partie nicht überzubewerten.

SG Hege/Bodolz – SV Oberteuringen 2:2 (1:2). – Tore: 1:0 (18.) Capek, 1:1 (28.) Amann, 1:2 (40.) Kramer, 2:2 (78.) Eisenbach. – SR: Maier. – ZS: 100.

„Das ist unser Standardergebnis gegen den SV“, witzelt SG-Trainer Thomas Kristen. Und es war auch der Standardspielverlauf bei der SG momentan. „Es war wie gegen Achberg oder Eriskirch. Wir sind die bessere Mannschaft, gehen in Führung, haben das Spiel auf unserer Seite und geben es dann leichtfertig aus der Hand“, erklärt er. „Sicherlich ist das jetzt Jammern auf hohem Niveau“, ergänzt Kristen, „Aber uns fehlt einfach die Cleverness, die Führung bis zum Ende zu halten.“ Seine Mannschaft schlägt sich quasi immer wieder selbst. Nach der Pause haben sich die Gäste aus Oberteuringen zurückgezogen und versucht, die 2:1-Führung, die sie in der 40. Minute erzielt hatten, zu halten. „Das haben die schon gut gemacht. Und die Hitze hat es uns noch zusätzlich erschwert, die Niederlage abzuwenden. In der 78. Spielminute ist dies geglückt. „Aber wir hätten aus dieser Partie mehr machen können“, sagt der SG-Trainer, der unumwunden zugibt, dass er mit dieser Leistung nicht zufrieden ist. „Die Chancenverwertung ist einfach unser wunder Punkt, an der wir noch arbeiten müssen.“

VfL Brochenzell – TSV Eriskirch 3:3 (0:1). – Tore: 0:1 (39.) Krohmer, 1:1 (53.) Erdem, 2:1 (66.) Konrad, 2:2 (70.) Brentel, 3:2 (78.) Konrad, 3:3 (94.) Brentel. – SR: Traub. – ZS: 100. – Rote Karte: Hornstein (VfL, 47.).

„Die erste Halbzeit war von unserer Seite aus wirklich schlecht“, ärgert sich VfL-Trainer Rolf Weiland. Ein Sommerkick, wie er im Buche steht. Ohne Tempo und mit wenigen Zweikämpfen. „Ein langer Ball brachte den Gästen vor der Pause noch das 1:0“, sagt der Coach. Direkt nach Wiederanpfiff setzte es für die Gastgeber eine Rote Karte. „Aber immerhin hat der TSV den Strafstoß verschossen“, erklärt Weiland. Seine Mannschaft hat sich aber trotz Unterzahl zurückgekämpft. „So weit die Füße tragen, das war unser Motto“, meint der VfL-Trainer. Den Gastgebern gelang in der 78. Spielminute sogar das 3:2. Aber in letzter Sekunde konnte Eriskirch noch ausgleichen. „Es war taktisch heute einfach ungeschickt“, versucht Weiland eine Erklärung zu finden. „Am Ende spielt das Ergebnis aber keine Rolle. Der zweite Platz ist uns sicher.“

TSV Schlachters – SV Achberg 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 (15.) Hermann, 1:1 (28.) Pfersich, 1:2 (67.) Eigentor, 2:2(72.) Praml. – SR: Vollmer. – ZS: 200.

In der brütende Hitze war es für beide Mannschaft ein Kampf, dieses Lokalderby zu bestreiten. „Dementsprechend ging es recht fair zu“, meint TSV-Trainer Filipo Rodrigues. In seinen Augen wäre eventuell eine Rote Karte in der ersten Halbzeit für den SV fällig gewesen, „aber das hat das Spiel nicht weiter beeinflusst“. Beide Mannschaften haben unglaublich viele Chancen liegen gelassen. „Torwart Florian Kränzlein hat heute auch bombig gehalten“, lobt der TSV-Trainer seinen Spieler. Seiner Meinung nach hätte es auch 8:8 ausgehen können. „Man hat auch nicht gesehen, dass der SV den dritten Platz unbedingt erobern möchte“, urteilt Rodrigues. Vielmehr war es eine Begegnung auf Augenhöhe, mit schnellen Kombination, aber kein Team wollte hinten aufmachen. „Ich bin durchaus zufrieden mit den Jungs, trotz unseres Eigentores in der 67. Minute“, sagt er, „denn wir haben uns ja wieder zum 2:2 gekämpft.“

FC Friedrichshafen – VfB Friedrichshafen II 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (5.) Ochsenreiter, 2:0 (56.) Gültekin, 2:1 (58.) Krutschin. – SR: Kottmann. – ZS: 20.

Die Mannschaft von FC-Trainer Damir Alihodzic hat bei diesem Lokalderby noch mal richtig abgeliefert. „Das gesamte Team hat sich aufgeopfert“, sagt er. Es war quasi die perfekte Vorbereitung für die Relegation. „Eigentlich hatten wir nach dem 1:0 gleich das zweite Tor auf dem Fuß“, erklärt Alihodzic. Aber stattdessen gab es für die Gäste einen Strafstoß, der aber nicht verwandelt werden konnte. „Heute stand Moreno als Torwarterstaz im Kasten und er hat seine Sache wirklich gut gemacht“, lobt der FC-Coach. Generell war seine Mannschaft an diesem Spieltag erstaunlich gut organisiert. „Dafür hat man dem VfB am Ende den hohen Laufaufwand, den er betrieben hat, angemerkt“, sagt Alihodzic. Den Anschlusstreffer für den Gegner gab es nur dank eines Freistoßes. Etwas unglücklich in den Augen des FC-Trainers. „Aber wir haben das 2:1 bis zum Ende verteidigt und ich bin hochzufrieden mit meinen Jungs.“