Regionalsport See Ost Der TSV Eschach scheitert am SV Weingarten

1. Runde im Fußball-WFV-Pokal mit 1:3 verloren.

Fußball-WFV-Pokal, 1. Runde: TSV Eschach – SV Weingarten 1:3 (1:2). – (uwa) In der ersten Runde des wfv-Verbandspokals kam der TSV Eschach gegen den SV Weingarten besser ins Spiel und bestimmte die Anfangsphase. Der Kopfball von Michael Fäßler wurde vom starken Weingartener Torhüter Marcel Maier von der Linie gekratzt (8. Minute). Die erste Chance der Gäste hatte in der 19. Minute Dominik Damjanovic, der sich in einer Einzelaktion im Eschacher Strafraum geschickt durchsetzte, mit seinem Schlenzer jedoch knapp das Ziel verfehlte. Besser machte es kurz darauf Florian Locher, der nach einer schönen Kombination über links geschickt einschob. Der Linienrichter sah ihn jedoch knapp im Abseits stehen. In der 25. Spielminute bekam die Eschacher Hintermannschaft den Ball nicht weg, Torjäger Martin Bleile ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte für die zu diesem Zeitpunkt glückliche Führung der Gäste.

Die Eschacher Antwort folgte prompt. Der agile Florian Locher setzte sich stark durch und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Den Strafstoß verwandelte er entgegen des Gesetzes selbst (33.). Der letztjährige Landesligafünfte drückte nun wieder aufs Gas und war dem 2:1 näher. Der Freistoß von Manuel Rues ging nur knapp am Pfosten vorbei (36.) und der eingewechselte Pascal Ungemach scheiterte am glänzend aufgelegten Gästetorhüter (44.). Quasi mit dem Pausenpfiff stellte Martin Bleile mit seinem zweiten Treffer den Spielverlauf wieder auf den Kopf. Nach einem Eckball stand er am langen Pfosten da, wo ein Stürmer stehen muss.

Nach dem Wechsel schickte der gut leitende Schiedsrichter Fabian Baiz den Weingartner Christian Eicher mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz (52.). In der Folgezeit rieben sich die 200 Zuschauer verwundert die Augen, denn der Gastgeber hatte von diesem Zeitpunkt an nichts mehr entgegenzusetzen. Weingarten bestimmte in Unterzahl die zweite Halbzeit klar und war vor allem durch Standardsituationen brandgefährlich. Die einzige guteEschacher Möglichkeit auf den Ausgleich hatte Michael Fäßler, der in der 78. Minute bei einer Flanke nicht lange fackelte. Sein Seitfallzieher sprang einem Weingartener Verteidiger an die Hand. Der Schiedsrichter bewertete diese Aktion jedoch als unabsichtliches Handspiel. In der Nachspielzeit hatte Michael Eitel bei einem Freistoß noch einmal den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Hammer aus 20 Metern kam jedoch zu zentral aufs Tor. Den Schlusspunkt setzte schließlich Przenyslaw Jelonek, der den Strafstoß nach einem Gästekonter mit etwas Glück zum 3:1-Endstand für den SV Weingarten verwandelte. – Tore: 0:1 (25.) Bleile, 1:1 (33.) Locher (Foul-strafstoß), 1:2 (45. + 1) Bleile, 1:3 (94.) Jelonek. – Schiedsrichter: Baiz (Wangen). – Zuschauer: 200