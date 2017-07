Regionalsport See Ost Der TC Meckenbeuren-Kehlen ist aufgestiegen

Tennis-Bezirksoberligist spielt nach dem 9:0 in Burgrieden kommende Saison in der Verbandsliga. Die Herren 40 steigen aus der Verbandsliga ab.

Tennis: (lug) Die erste Herrenmannschaft des TC Meckenbeuren-Kehlen hat sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert und spielt 2018 erstmals in der Verbandsliga.

Herren 60, Württembergliga: TC Sulzbach a. d. Murr – TC Meckenbeuren-Kehlen 6:3. – Nach einer sehr strapaziösen Anreise von fünf Stunden erreichte die Mannschaft gerade noch rechtzeitig den Spielort. Gegen den direkten Mitabstiegskandidaten waren somit die Voraussetzungen nicht die besten. Die Einzel wurden sofort ohne lange Einspielzeit begonnen. Rolf Schmid (6:1, 6:0), Jörg Wagner (6:4, 6:3) und Manfred Locher (7:5, 7:5); gewannen jeweils in zwei Sätzen, während die drei anderen Einzel jeweils in zwei Sätzen verloren gingen. Somit stand es nach den Einzeln 3:3. Die drei Doppel gingen alle nach sehr ausgeglichenem und hart umkämpftem Verlauf im Match-Tiebreak an den Gastgeber. Schmid/Wagner unterlagen mit 2:6, 6:0 und 8:10; Schmid/Locher mit 2:6, 6:7 und Breit/Locher mit 6:1, 4:6 und 3:10. Somit ist im letzten Heimspiel am 22. Juli gegen den TV Vaihingen ein Heimsieg notwendig, um den Abstieg zu vermeiden.

Bezirksoberliga: SV Burgrieden – TC Meckenbeuren-Kehlen 0:9. – Der große Durchbruch im aktiven Bereich wurde vorzeitig erreicht. Am vorletzten Spieltag gewinnen die TCMK-Herren nicht nur das vierte Spiel in Folge, sondern sie sichern sich die vorzeitige Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Verbandsliga. Erstmals werden die TCMK-Herren 2018 dort aufschlagen. Das Team und der Trainer sind stolz auf diese Leistung, da sie vor der Saison einen ihrer besten Spieler verloren haben und es trotzdem mit eigenen jungen Spielern probieren wollten, in der Liga zu bestehen. Laut Trainer waren die Spieler dieses Jahr fokussierter und jeder hat sich bis zum Schluss bemüht, die Punkte nach Hause zu holen. Die vorzeitige Meisterschaft ist ein super Ergebnis und war nicht so einfach wie auf dem Papier. Die aufgerückten Spieler haben viel Verantwortung übernommen, viel Kampfgeist gezeigt und sich über die vergangenen Monate gut entwickelt. Beteiligt an diesem Erfolg waren: Sergej Schwarz, Andreas Schwartz, Tobias Gotterbarm, Felix Dunger, Max Dunger, Horacio Vercher-Gieseler, Max Reinhart, Oliver Dunger. Der letzte Spieltag findet am 16. Juli in Isny statt.

Herren 60, Bezirksliga: TC Meckenbeuren-Kehlen II – SG Baienfurt 2:7. – Dass es gegen den Tabellenführer nicht viel zu gewinnen geben würde, war schon an den vier bis sechs Leistungsklassen stärkeren Einstufungen der Gegner ersichtlich. Als dann aber auch noch Ale Auchter und Walter Temme ihre Matches verletzungsbedingt bereits nach den ersten Sätzen abgeben mussten, waren die Aussichten auf weitere Punkte begrenzt. In den Einzeln konnte lediglich Gerhard Schmid (7:6, 6:4) nervenstark punkten, da er im Tiebreak des ersten Satzes bereits nahezu aussichtslos zurückgelegen hatte. Das Doppel 3 mit Hardy Heimpel und W. Gierer (6:1, 6:1) trug abschließend mit einem klaren Zweisatzsieg zur Ergebnisverbesserung bei. Der vorletzte Abschlusstabellenplatz ist zwar nicht die Wunsch-Platzierung des Teams, aber unter Berücksichtigung der beiden knappen und recht unglücklichen 4:5-Niederlagen in Beimerstetten/Westerstetten und gegen Wiblingen hätte es auch ein Mittelplatz im 7er-Feld werden können.

Herren 40, Verbandsliga: TC Meckenbeuren-Kehlen – TC Mengen 3:6. – Mit der Heimniederlage ist der Abstieg besiegelt. Das Spiel gegen Mengen war ein Spiegelbild der gesamten Saison, in der man sich eigentlich immer auf Augenhöhe mit den Gegnern befand, zum Schluss aber die entscheidenden Punkte nicht machte. Somit stand der TCMK nach Einzelsiegen von Utz Achenbach und Harald Moldt erneut vor der Herausforderung, alle drei Doppel gewinnen zu müssen. Da befanden sich die Gastgeber auf einem guten Weg, Schröder/H. Moldt und J. Moldt/Eberle gewannen schnell den ersten Satz, Wellhäußer/Achenbach hielten die Partie ebenfalls offen. Letztlich brachten jedoch nur Schröder/H. Moldt ihr Spiel nach Hause. Im Duell gegen Söflingen geht es lediglich darum, die Saison ordentlich abzuschließen.