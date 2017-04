Regionalsport See Ost Der SV Oberteuringen III ist Tischtennismeister!

Regionalsport See Ost

Tischtennis-Kreisklasse C: SV Oberteuringen III – TSV Eschach 9:6. – (th) Die Meisterschaft war schon vor dem ersten Ballwechsel greifbar nahe: Der Vorsprung auf den Zweiten Eschach betrug vier Punkte, bei noch zwei ausstehenden Spielen. Entsprechend konzentriert wurde das Duell angegangen.

Zwei der drei Eingangsdoppel wurden gewonnen. Nachdem dann aber im vorderen Paarkreuz beide Begegnungen teilweise knapp abgegeben wurden, trumpften die übrigen Spieler auf: Besonders Siglind Eitel-Eckart ist hier hervorzuheben, die einen 0:2-Satzrückstand noch drehen konnte, zum zwischenzeitlichen 6:3. Vorn kamen dann erneut keine Punkte, sodass die Hoffnung auf den ausstehenden Partien lag. Günther Roth und Nicole Allgaier, jeweils mit ihren zweiten Siegen, ließen nichts anbrennen. Siglind Eitel-Eckart gewann abschließend ihr Einzel souverän und machte damit den „Sack zu“. Eitel-Eckart und Allgaier waren mit zusammen fünf Punkten maßgeblich am Sieg beteiligt. Es steht zwar noch ein abschließendes Rundenspiel aus, das am Samstag in Oberteuringen stattfindet. Dort geht es zwar um nichts mehr, Ziel sollte aber dennoch sein, die Runde ohne Niederlage abzuschließen.

Kreisklasse A: SV Oberteuringen II – SV Ettenkirch III 2:9. – (aj) Die Saison ist beendet, das gilt sprichwörtlich für die zweite Mannschaft, die ohne Punktgewinn in die Kreisklasse B absteigen muss. Die Gründe für das schlechte Abschneiden liegen auf der Hand. Der Verlust von drei Leistungsträgern bei einer Mannschaft von sechs Spielern ist nicht aufzufangen und somit ist die Mannschaft zwangsläufig zum Abstieg verurteilt. Zu hoffen ist, dass diese Saison nicht zu sehr am Selbstvertrauen der Spieler gezehrt hat und die kommende Saison wieder mit Spielfreude und Erfolg angegangen werden kann.

Kreisliga B: SV Oberteuringen – TSV Meckenbeuren II 9:1. – Mit diesem klaren Sieg hat sich Oberteuringen den vierten Tabellenplatz gesichert. Damit ist vor dem letzten Spiel am Samstag gegen den BSV Friedrichshafen mit berechtigtem Stolz auf eine gute Saison zurückzublicken. Es gab so gut wie keine Spielausfälle, die Mannschaft konnte fast durchweg komplett antreten, Leistungsschwankungen wurden innerhalb der Mannschaft ausgeglichen. Fazit: Eine rundum erfolgreiche Saison mit einem respektablen vierten Tabellenplatz lässt den SVO zuversichtlich auf die nächste Runde blicken.