Friedrichshafen Der SV Kehlen sucht nach Stabilität

Im Nachbarschaftsduell wollen Landesligisten Kehlen und Eschach die Punkte haben. Starker Sturm trifft auf stabile Abwehr.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – TSV Eschach (heute, 15:30 Uhr). Zum Derby empfängt am heute der SV Kehlen den TSV Eschach. Während der SVK mit dem vierten Tabellenplatz eine bequeme Position besetzt, muss der TSV nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen den Blick eher wieder Richtung Relegationsplatz richten.

Mächtig aufgedreht hat Eschach gegen Ende der Hinrunde: 17 Punkte aus sieben Spielen lautete die Ausbeute, nachdem das Team von Trainer Jens Rädel begriffen hat, wie in der Landesliga gespielt wird. Im neuen Jahr 2017 spielt die Mannschaft weiterhin erfrischend offensiv, aber bei weitem noch nicht so erfolgreich: drei Punkte aus den fünf Spielen stehen auf der Habenseite; 13 Mal schlug der Ball aber bereits im eigenen Tor ein. Dass Eschach dabei einige Male unter Wert geschlagen wurde, wurde durch das Spiel am vergangenen Sonntag symbolisiert. In der Nachspielzeit machte Oberzell mit einem Distanzschuss noch den 3:2-Siegtreffer, nachdem das Rädel-Team bereits 2:0 führte.

Noch nicht rund läuft es aber auch auf Seiten der Kehlener Hintermannschaft. Bereits acht Gegentreffer verbuchte die Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl in den vergangenen fünf Spielen – die zweitbeste Hintermannschaft der Vorrunde sucht noch ihre Stabilität. Zu mehr Beständigkeit beitragen kann sicher Marcel Scheuböck, der nach einer einjährigen Verletzungspause am vergangenen Samstag erstmals wieder von Anfang an dabei war. Erfreulich für ihn: sein Debüt verlief schmerzfrei, sein weiteres Mitwirken in den nächsten Spielen ist absehbar. Ebenso wieder an Bord ist Markus Lang, der am vergangenen Wochenende seiner zweiten Sportart frönte. Als Spieler der Radball-Bundesliga kommt er um Terminkollisionen nicht herum. Noch nicht klar ist hingegen die Rückkehr von Sturm-Neuzugang Armin Selak, seine Gesundung dauert noch.

Während der SV Kehlen mit einem Sieg den derzeitigen vierten Tabellenplatz absichern möchte, will Eschach mit dem Gewinn eines oder dreier Punkte den Abstand nach hinten in der Tabelle vergrößern. Sechs Punkte beträgt derzeit der Vorsprung vor dem Relegationsplatz, den der SV Ochsenhausen besetzt. Im Hinspiel gewann der Kehlen mit 2:0.