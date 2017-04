Regionalsport See Ost Der SV Kehlen hat den Ehrgeiz

Dem ungeschlagenen SSV Ehingen-Süd die erste Saisonniederlage beibringen. Landesliganachholspiel findet am Karsamstag statt.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – SSV Ehingen-Süd (heute, 15.30 Uhr). Im November 2016 war diese Begegnung dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen, nun wird die Paarung Tabellenvierter gegen Spitzenreiter am Karsamstag in Kehlen nachgeholt.

Souverän wie seit langen Jahren keine Mannschaft mehr strebt das Team von Trainer Michael Bochtler dem Aufstieg in die Verbandsliga entgegen. Nach 22 Spielen ist die Mannschaft in dieser Spielzeit noch ohne Niederlage; in den sechs Partien seit der Winterpause gab es sechs Siege mit mindestens drei geschossenen Toren. Beste Sturmreihe, beste Abwehrreihe – bislang konnte kaum ein Gegner richtig Paroli bieten.

Dieser Erfolg ist kein Zufall. Seit Jahren strebt man in Kirchbierlingen – in diesem Ort der Gemeinde Ehingen sind die SSV-Kicker zu Hause – höheren Klassen entgegen. Schon zu Bezirksligazeiten wurden erfahrene Spieler geholt, nach drei Jahren Landesliga steht jetzt der Aufstieg in die Verbandsliga an. An der Seitenlinie steht mit Michael Bochtler ein Trainer mit Profierfahrung aus Bundesliga und Zweite Liga. Selbst im Winter wurde mit dem Ex-Laupheimer Lukas Schick eine weitere talentierte Verstärkung in den Kader geholt. Zu Saisonbeginn war mit Verteidiger Stefan Hess vom Oberligameister SSV Ulm bereits ein richtiger Kracher zum SSV gewechselt.

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung vor diesem Nachholspiel auf den Zweiten FV Weiler – ein beruhigendes Polster. Somit geht es für den SSV auch vorwiegend noch um die Frage, ob die Saison ohne Niederlage durchgespielt werden kann. Genau hier liegt mitunter der Ehrgeiz des SV Kehlen: Der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl sähe es gerne, wenn seine Mannschaft die erste wäre, die den „Dreier“ gegen Ehingen-Süd holt. „Ehingen spielt eine souveräne Saison und hat einen außerordentlich erfahrenen Kader. Da können meine Jungs zeigen, was sie selber drauf haben“, kitzelt er die Motivation der Seinen heraus.

Allerdings bedarf es hierzu einer kräftigen Leistungssteigerung gegenüber dem mühsamen 2:1-Sieg gegen den TSV Eschach. „Wir wissen, dass wir gegenüber dem zurückliegenden Spiel kräftig zulegen müssen“, ist sich der Kehlener Coach bewusst. Das Zutrauen in seine Mannschaft hat Steinmaßl allemal: „An einem guten Tag können wir auch Ehingen-Süd schlagen.“ Bleibt abzuwarten, ob am Karsamstag ein solcher guter Tag für den SVK sein wird.