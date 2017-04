Regiosport See Ost Der Friedrichshafen steht im Finale

Der Gegner der Volleyballer wird am Donnerstag zwischen Berlin und RheinMain ermittelt. Modus der Finalserie ist noch unklar: best of three oder best of five.

Volleyball-Bundesliga, Halbfinale, zweites Spiel: SWDpowervolleys Düren – VfB Friedrichshafen 1:3 (23:25, 25:22, 21:25, 21:25). – Der VfB Friedrichshafen steht im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Am Samstagabend bezwang er Düren im zweiten Spiel der „best-of-three“-Serie. Nach dem Sieg eine Woche zuvor in der heimischen ZF-Arena steht er nun als erster Finalteilnehmer fest und bleibt in den Play-offs ungeschlagen. Als beste Spieler im hart umkämpften Halbfinale am Karsamstag wurden beim VfB Zuspieler Tomas Kocian und bei Düren sein Pendant Jay Blankenau ausgezeichnet.

Düren erwischte den besseren Start, der VfB Friedrichshafen mit Tomas Rousseaux und David Sossenheimer über Außen, den Mittelblockern Andreas Takvam und Georg Klein, Zuspieler Simon Tischer, Diagonalangreifer Michal Finger und Libero Markus Steuerwald musste lange einem Zwei-Punkte-Rückstand hinterherlaufen (0:2, 8:10). Während Zuspieler Simon Tischer oft über das Hinterfeld versuchte, seine Angreifer ins Szene zu setzen, war es bei Düren vor allem Mittelblocker Michael Andrei, gegen den der VfB-Block keinen Zugriff bekam. Tischers Block brachte dann die erste Führung (18:16), ehe Düren erneut ausglich (20:20) und Kopf an Kopf mit den Friedrichshafenern dem Satzende entgegenging. Beim 23:23 brachte Trainerfuchs Vital Heynen Armin Mustedanovic mit dem Auftrag, einen „big point“ zu machen und der Bosnier gehorchte. Mit der ersten Ballberührung blockte er zum 24:23 und die konsternierten Gastgeber schlugen den ersten Satzball für Friedrichshafen ins Aus (25:23).

Die Gäste waren jetzt in der Spur und machten durch Takvam die ersten Punkte (2:0), Düren die Fehler. Friedrichshafen verteidigte aus der Blockabwehr erfolgreich (6:3, 10:6). Doch die Heimmannschaft kam zurück ins Spiel, auch deshalb, weil der VfB im Angriff seine Chancen nicht verwertete. Vital Heynen brachte Mustedanovic für Rousseaux, doch seine Volleyballer gaben Punkt um Punkt ab (12:12, 19:19). Wieder ging es eng in die heiße Phase des Satzes, doch dieses Mal war Düren das glücklichere Team und ließ seine Fans den Satzausgleich bejubeln (25:22).

Auch im dritten Satz erwischten die Friedrichshafener wieder den besseren Start. Immer wieder waren es Takvam und Finger, die den Dürener Block bezwangen (7:5, 11:8). Doch auch in diesem Durchgang blieb der VfB nicht konstant. In der Abwehr und der Annahme schlichen sich Fehler ein, die die powervolleys nutzten und zur zweiten technischen Auszeit mit vier Punkten in Führung lagen (12:16). Heynen wechselte Rousseaux für Mustedanovic ein und ersetzte Zuspieler Simon Tischer durch den Ex-Dürener Tomas Kocian. Die Maßnahme zeigte Wirkung. Erst setzte Kocian Rousseaux erfolgreich ein, dann Michal Finger, und durch ein Ass des Tschechen zog der VfB wieder an Düren vorbei (15:16, 19:18). Düren machte jetzt Fehler, der eingewechselte Malescha zwang mit einem starken Service Düren zum Notball und Finger machte den Sack zu (25:21).

Kocian blieb als Zuspieler auf dem Feld und mit ihm die Konstanz im VB-Spiel. Bis zur ersten Technischen Auszeit hielten die Gastgeber noch mit (7:8), dann übernahm der VfB das Zepter. Auch die langen Ballwechsel gingen nun an die Gäste vom Bodensee, Block und Feldabwehr wurden sicherer und besser (14:12, 20:16). Malescha überzeugte erneut mit starken Aufschlägen, Düren machte Angriffsfehler und Tomas Rousseaux verwandelte den zweiten Matchball zum 25:21. Der VfB Friedrichshafen zieht damit erneut ins Finale um die deutsche Meisterschaft ein, Düren erhielt nach Spielende die Bronzemedaille für den dritten Platz.

„Wir wussten, dass es gegen Düren nicht einfach wird“, sagte Heynen nach dem Spiel. „Sie haben uns allerdings im dritten Satz zurückkommen lassen und das haben wir gut ausgenutzt. Das ist eine bis jetzt sehr überragende Saison mit dem Gewinn des Supercup, des DVV-Pokal und dem Einzug ins Finale.

Finals beginnen am Sonntag in ZF-Arena

Der VfB Friedrichshafen steht zum 21. Mal in seiner Bundesligazeit im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Ab Sonntag spielt der um den dritten nationalen Titel der Saison. Gegen wen und in welchem Modus, steht allerdings noch nicht fest. Die Berlin Recycling Volleys und die United Volleys RheinMain kämpfen derzeit noch um das Finalticket. Karten für das erste Spiel am Sonntag um 14.30 Uhr in der ZF-Arena gibt es ab sofort im freien Verkauf.

Sollten sich die BR Volleys durchsetzen, wird das Finale in dieser Saison in der Serie „best of three" gespielt, da sich der Hauptstadtklub erstmals in seiner Vereinsgeschichte für das Final Four in der Champions League qualifiziert hat. Dieses wird am 29./30. April in Rom ausgetragen und somit muss die deutsche Finalserie für den internationalen Wettbewerb unterbrochen werden. Qualifizieren sich dagegen die United Volleys RheinMain für das Meisterschaftsfinale, so wird dieses in der Serie „best of five"ausgespielt. Es wäre das erste Finale für die Mannschaft um den Ex-Häfler Christian Dünnes.

Sollten sich die BR Volleys durchsetzen, wird das Finale in dieser Saison in der Serie „best of three“ gespielt, da sich der Hauptstadtklub erstmals in seiner Vereinsgeschichte für das Final Four in der Champions League qualifiziert hat. Dieses wird am 29./30. April in Rom ausgetragen und somit muss die deutsche Finalserie für den internationalen Wettbewerb unterbrochen werden. Qualifizieren sich dagegen die United Volleys RheinMain für das Meisterschaftsfinale, so wird dieses in der Serie „best of five“ausgespielt. Es wäre das erste Finale für die Mannschaft um den Ex-Häfler Christian Dünnes.

Tickets

Tickets für die Heimspiele des VfB können bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen, im Internet beim VfB-Partner Reservix (www.reservix.de) und der Geschäftsstelle der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH (ZF Arena, Sportpark 6, Friedrichshafen, Tel.: +49 7541 38580-0) erworben werden. Diese ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und zusätzlich am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.