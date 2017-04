Regionalsport See Ost Der FV Ravensburg freut sich nur eine Minute

Regionalsport See Ost

Der FV Ravensburg unterliegt am Mittwochabend den Stuttgarter Kickers. Fußball-Oberligist verliert 2:5 im Halbfinale des wfv-Pokals. Titelverteidiger mit zu vielen Fehlern gegen die Profis aus der Landeshauptstadt.

Fußball, wfv-Pokal, Halbfinale: FV Ravensburg – SV Stuttgarter Kickers 2:5 (1:5). – Ravensburg hat eine erneute Überraschung verpasst. Der Titelverteidiger verlor, weil er sich in der ersten Halbzeit zu viele Fehler leistete. Nach dem frühen 1:0 durch Kapitän Steffen Wohlfarth hofften die Ravensburger Anhänger unter den 1400 Zuschauern auf die nächste Sensation, bereits zur Halbzeit war die Partie aber zugunsten des Regionalligisten entschieden.

Die Anfangsphase hatte es in sich. Keine 30 Sekunden waren gespielt, als Steffen Wohlfarth nach einem Fehler von Josip Landeka auf Kickers-Torspieler Lukas Königshofer zulief, den Ball aber am langen Pfosten vorbeischoss. Eine Minute später kratzte Sebastian Mähr einen Schuss von Nico Blank von der Ravensburger Linie. In der sechsten Minute wurde Wohlfarth von Jona Boneberger mit einem klasse Steilpass auf die Reise geschickt. Dieses Mal ließ er sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:0. Die Freude währte nicht lange, eine Minute später kam der Regionalligist glücklich zum Ausgleich. Einen Schuss von Luca Pfeiffer wehrte FV-Torspieler Kevin Kraus ab, Shqipon Bektasi beförderte den Ball mühelos ins Tor.

Damit nicht genug: In der zehnten Minute foulte Sebastian Mähr Bektasi an der Strafraumgrenze, den Freistoß versenkte Alessandro Abruscia direkt. Mit Ausnahme einer Ravensburger Ecke, bei der Philipp Altmann nicht richtig an den Ball kam, passierte eine knappe Viertelstunde nichts, dann erhöhten die Kickers auf 3:1. Nach einem Fehler von Mähr umkurvte Jesse Weißenfels Kraus und schob den Ball aus spitzem Winkel ein.

Während der Ravensburger Moritz Jeggle einen Kopfball zu hoch ansetzte (28.), musste Kraus den Ball (34.) zum vierten Mal aus dem Kasten holen. Einen Ballverlust von Jascha Fiesel nutzten die Kickers- Über Yannick Thermann und Pfeiffer kam der Ball zu Bektasi, der Kraus keine Chance ließ. Doch es kam noch schlimmer für Ravensburg. Zunächst hielt Kraus gegen Thermann (42.), dann klärte Sebastian Mähr gegen Bektasi (43.), ehe Pfeiffer einen Eckball vors Tor köpfte, den Bektasi über die Linie drückte (44.).

Zur zweiten Halbzeit nahm FV-Trainer Wolfram Eitel gleich drei Wechsel vor, brachte Daniel Hörtkorn, Harun Toprak und Rahman Soyudogrul. Die Ravensburger gaben sich nicht geschlagen und starteten mit viel Elan. In der 53. Minute bediente Boneberger Soyudogru, der zunächst an Königshofer scheiterte, im Nachschuss aber erfolgreich war – nur noch 2:5. Der FVR versucht, dran zu bleiben, die Kickers standen aber kompakt und ließen nichts zu. Stattdessen hielt Kraus hinten gegen Weißenfels (62.), ein Freistoß von Landeka ging knapp vorbei (74.). Der verdiente Sieg der Gäste geriet nicht mehr in Gefahr.

„Am Ende sieht es einfach aus. Aber es ist nicht leicht, wenn du beim großen Pokalschreck früh in Rückstand gerätst“, war Kickerstrainer Tomasz Kaczmarek froh. Für Eitel war „die Fehlerquote zu hoch. Wenn du diese Fehler gegen eine Profi-Mannschaft machst, hast du keine Chance.“ – Tore: 1:0 (6.) Wohlfarth, 1:1 (7.) Bektasi, 1:2 (11.) Abruscia, 1:3 (24.) Weißenfels, 1:4 (34.), 1:5 (44.) Bektasi, 2:5 (53.) Soyudogru. – Schiedsrichter: Timo Lämmle (Kernen). – Zuschauer: 1400.

FV Ravensburg: Kraus, Henning (78. Widmann), Mähr (46. Hörtkorn), Altmann, Fiesel, Zimmermann (46. Toprak), Jeggle, Reiner, Schäch (46. Soyudogru), Boneberger, Wohlfarth.