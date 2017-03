Dennoch hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach das Final Four erreicht

Die Landesligahandballer haben mit Müh und Not das Final Four erreicht. Gegen die klassenniedrigere HSG Langenau/Elchingen II sicherte Torhüter Enrico Göser seiner Mannschaft in den letzten Spielminuten beim 28:25 den Sieg.

Handball-Bezirkspokal, Viertelfinale: HSG Friedrichshafen-Fischbach – HSG Langenau/Elchingen II 28:25(12:9). – (kst) Die Landesligahandballer haben mit Müh und Not das Final Four erreicht. Gegen die klassenniedrigere HSG Langenau/Elchingen II sicherte Torhüter Enrico Göser seiner Mannschaft in den letzten Spielminuten den Sieg. „Wir hatten in den vergangenen Wochen eigentlich gut trainiert“, sagt HSG-Trainer Stephan Kummer nach der Partie. „Der Fokus lag auf der Abwehrarbeit. Doch die Mannschaft hat nichts davon umgesetzt, die Einstellung war katastrophal.“

Knapp 150 Zuschauer lockte das Pokalviertelfinale am Dienstagabend in die Bodenseesporthalle. Sie bekamen eine gute Anfangsphase zu sehen. Vor allem Torhüter Rico Göser half seiner Mannschaft, bis zur 20. Spielminute auf 10:5 davonzuziehen. Dann ließ die Konzentration der Friedrichshafener deutlich nach. Angriffe wurden nicht konsequent zu Ende gespielt, häufig zu früh abgeschlossen. Auch die Abwehr bewegte sich nicht mehr richtig, war oft zu spät am Gegner dran: Folgerichtig schmolz der Vorsprung bis zur Halbzeit auf drei Treffer.

„Im zweiten Spielabschnitt haben wir viel zu viele Chancen liegenlassen. Vom Papier her waren wir klarer Favorit, da müssen wir besser auftreten“, ärgert sich Stephan Kummer. Zwar hielten die Gastgeber den Vorsprung, doch Langenau/Elchingen II kam immer besser ins Spiel, nutzte die Unkonzentriertheiten und ließ sich nicht abschütteln. Spielmacher Nils Gorzalka erhöhte auf 20:15 (41.), dann schien Friedrichshafen-Fischbach völlig den Faden zu verlieren. Im Angriff scheiterte es immer wieder am gut haltenden Gästekeeper, leistete sich technische Fehler. So schmolz der Vorsprung langsam, aber merklich, bis unter lautem Jubel der Langenau/Elchingen-Fans der Ausgleich (53.) fiel. Damit nicht genug: Eine Minute später gingen die Gäste erstmals in Führung (24:23). In einer Auszeit versuchte Stephan Kummer, seine Mannschaft aufzuwecken. Seine Worte schienen Anklang gefunden zu haben. HSG-Keeper Rico Göser ließ in den letzten Minuten nichts mehr zu und Julian Fischinger brachte seine HSG nach einem Dreierpack wieder in Führung. Er traf aus schier unmöglichem Winkel zur Vorentscheidung (27:25; 58.). Den Schlusspunkt setzte Silas Witzemann per Strafwurf.

Mit der Schlusssirene stand ein sehr glücklicher Heimsieg zu Buche. Friedrichshafen-Fischbach zieht zum zweiten Mal hintereinander ins Final Four ein, welches am 6. und 7. Mai ausgetragen wird.

HSG FN-Fischbach: Göser, Rein (Tor), Fischinger (7/1), Witzemann (6/6), Kotnik (4), Gorzalka (3), Westerholt (2), Dohrn (2), Nothelfer (2), Pentzlin (1), Turnadzic (1).