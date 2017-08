Regionalsport See Ost Dem Sieger winkt attraktives Pokalspiel

In der zweiten Runde des WFV-Pokals treffen heute der SV Weingarten und der SV Kehlen aufeinander. Der TSV Berg wartet auf den Sieger.

Fußball-DB-Regio-wfv-Pokal, 2. Runde: SV Weingarten – SV Kehlen (heute, 19.00 Uhr). – Zum wfv-Pokalspiel reist der SV Kehlen heute zum Nachbarn nach Weingarten. Die beiden erfolgreich gestarteten Landesligisten spielen dort um den letzten freien Platz der dritten Runde in diesem Wettbewerb.

Beide Mannschaften sind am vergangenen Wochenende erfolgreich in den Ligabetrieb gestartet (wir berichteten). Die Gastgeber fertigten den Aufsteiger TSG Ehingen ungefährdet mit 3:0 ab und sehen offensichtlich einer wesentlich besseren Spielrunde entgegen als in der vergangenen Saison, als die Mannschaft aus der Welfenstadt über lange Monate mit der unteren Tabellenhälfte Vorlieb nehmen musste. Der SV Kehlen kam im Derby in Eschach zu einen 1:0-Erfolg und holte sich damit den erhofften Auftakt-Sieg.

Stück für Stück lichten sich die Personalsorgen von SVK-Trainer Michael Steinmaßl. Für das Pokalspiel kann mit der Rückkehr von Sebastian Stumpf gerechnet werden, der sich seit Trainingsbeginn mit verschiedenen Verletzungen herumgeplagt hat und der sich jetzt spielbereit meldet. Mit ihm bekommt der Trainer eine wertvolle Alternative auf der linken Spielseite.

Dem Sieger dieser Begegnung winkt in der nächsten Runde ein attraktives Spiel: Gast wird der TSV Berg sein, der sich im Pokal gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd durchgesetzt hat. Gespielt wird die nächste Runde am Mittwoch, 30. August 2017.