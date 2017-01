Debakel für die VfB-Faustballer

Null Punkte zum Rückrundenstart, so lautet die niederschmetternde Bilanz des VfB Friedrichshafen am Sonntag in Mühlhofen. Dabei hatte das Jahr so verheißungsvoll begonnen. Am Dreikönigstag hatten die Friedrichshafener das Turnier in der Mühlhofener Sporthalle dominiert.

Faustball-Bezirksliga: (am) Null Punkte zum Rückrundenstart, so lautet die niederschmetternde Bilanz des VfB Friedrichshafen am Sonntag in Mühlhofen. Dabei hatte das Jahr so verheißungsvoll begonnen. Am Dreikönigstag hatten die Friedrichshafener das Turnier in der Mühlhofener Sporthalle dominiert. Am Sonntag war der Faustballgott nicht aufseiten des VfB.

Zum Auftakt ging es gegen den ungeschlagenen Ligaprimus Kressbronn. Die Häfler kamen gut aus den Startlöchern, lieferten ein Duell auf Augenhöhe. Mit dem besseren Ende für Kressbronn, da dem VfB-Angriff die Feinjustierung fehlte. Auch im zweiten Satz fand der VfB keine Mittel gegen das sichere und vor allem fehlerarme TVK-Spiel. Mit 0:2 (9:11, 7:11) kassierte er eine verdiente Niederlage.

Das sollte gegen den TSV Lindau unbedingt besser werden. Wieder startete der VfB verheißungsvoll, erarbeitete sich einen komfortablen Vorsprung. Kurz vor dem Satzgewinn leistete er aber mit einer Serie von Eigenfehlern Schützenhilfe. Zwar reichte es in der Verlängerung noch zum Satzgewinn. Das Selbstvertrauen ins eigene Spiel war jedoch dahin. Im zweiten Durchgang lief nichts mehr zusammen. Lindau nahm das Geschenk gern an und glich aus. Nach einer kurzen Verschnaufpause schienen die Friedrichshafener wieder in der Spur. Zwar ging Lindau in Front, der VfB blieb jedoch in Schlagdistanz. Bis kurz vor Schluss seinem Hauptangreifer die Nerven durchgingen. Die Frustration über eine bislang nicht wirklich berauschende Leistung brach sich Bahn. Mit der Brechstange sollte der Anschluss hergestellt werden, allerdings war diese Ungeduld der denkbar schlechteste Lehrmeister. Und so kassierte der VfB mit dem 1:2 (12:10, 5:11, 9:11) die zweite Niederlage.

Um ein Debakel abzuwenden, musste gegen Mühlhofen gewonnen werden. Unter dieser Prämisse ging der VfB in die Partie, die zum besten Spiel des Tages werden sollte. Zwar überlistete Mühlhofen den VfB immer wieder mit kurz und halblang gespielten Bällen. Nun aber war der VfB-Angriff im Wettkampfmodus. Auf jeden Punkt des Gastgebers hatte er die passende Antwort. Kein Team konnte sich absetzen, erst der letzte Ball der Verlängerung entschied den Satz zugunsten der Friedrichshafener. Ähnliches Bild im zweiten Durchgang. Die entscheidenden Punkte setzte jedoch diesmal Mühlhofen. Im dritten Satz kämpften erneut beide Teams verbissen um jeden Ball. Der VfB wurde dabei endgültig zur tragischen Figur. Erst hatte man kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Am Ende machte der Gastgeber mit einem kurz gespielten Ball das Debakel perfekt. Über das 1:2 (15:14, 9:11, 9:11) tröstete die ansprechende Leistung nicht hinweg.

VfB Friedrichshafen II: Gerhardt, Schmid, Fabricius, Predl, C. und A. Meier.