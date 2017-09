Radsport David List verfehlt WM-Medaille um 13 Sekunden

Der Friedrichshafener Radsportler hat im Juniorenrennen bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft den fünften Platz belegt.

Bei dieser Weltmeisterschaft im Regenwald des Bundesstaats Queensland hört man immer wieder die gleichen Geschichten. Der Kurs präge die Rennen mehr als die Fahrer. Der rund 800 Meter lange Anstieg lässt fast keine Überholvorgänge zu, und so ist entscheidend, an welcher Position man unten in die Kletterpassage hinein fährt.

David List war lediglich an 23. Stelle, als es das erste Mal zum „Hells Gate“ genannten höchsten Streckenteil ging. Ein Sturz in der ersten Kurve des 1,6 Kilometer langen Startloops zwang den Friedrichshafener kurz zum Bremsen. Dadurch verlor er rund zehn Positionen, und das sollte das entscheidende Handicap werden. Nur an 23. Stelle passierte er die Zeitmessung, als es in die erste von fünf kompletten Runden ging. Und war dann im Anstieg erst mal blockiert. „Ich bin die ersten drei Runden am Berg gar nie mein Maximum fahren. Konnte ich nicht, weil die vor mir langsamer waren“, konstatierte David List im Ziel.

Als er sich bis zur Verfolgergruppe ab Platz vier nach vorne gearbeitet hatte und erstmals die Führung übernehmen konnte, da lieferte er prompt die Rundenbestzeit ab. Und verkürzte den Abstand auf Platz zwei und drei, wo der Schweizer Joel Roth und der Kanadier Holden Jones auf der Verfolgung des Australiers Cameron Wright lagen.

Allerdings betrug der Abstand bereits 50 Sekunden. Zuviel, um die Medaillenränge noch mal angreifen zu können, auch wenn es am Ende nur 13 Sekunden waren, die dem Biker vom Team Lexware auf Jones Bronze-Rang fehlten. Der Italiener Juri Zanotti hatte in der Schlussrunde noch einen kleinen Rutscher von List genutzt, um vorbei zu gehen und sich neun Sekunden vor dem Lexware-Biker Rang vier zu sichern.

„Ein bisschen ärgert es einen schon, wenn man so nah an Bronze ist“, meinte David List. Allerdings betonte der Deutsche Junioren-Meister, dass er mit seiner Leistung sehr zufrieden war. „Endlich wieder ein Rennen, in dem ich alles aus mir rausholen konnte, endlich war der Druck da“, hob er das Positive hervor.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Zahlenwerk allerdings noch nicht gesehen. 56 Sekunden Rückstand auf die Spitze hatte List nach einer Runde, im Ziel waren es 57 auf den Australier Cameron Wright (1:07:56). Er war also die letzten vier Runden genauso schnell unterwegs wie der neue Weltmeister.

Solche Zahlenspiele sind mit Vorsicht zu genießen, aber sie zeigen dennoch, zu was David List im günstigen Fall vielleicht fähig gewesen wäre. Als er seine Einschätzung zum Rennen gab, kannte er diese Zahlen noch nicht. Sonst hätte sich vielleicht noch ein Schuss mehr Bitterkeit in sein persönliches Fazit gemischt.