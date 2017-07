Regionalsport See Ost David List schreibt Mountainbike-Geschichte

Friedrichshafener Radsportler verteidigt seinen Titel in Bad Salzdetfurth. Mountainbiker wird erneut Deutscher Juniorenmeister im Trikot des Lexware Mountainbike Teams.

Mountainbike: Am zweiten Tag der Deutschen Cross-Country-Meisterschaften in Bad Salzdetfurth gab es für das Lexware Mountainbike Team zwei Medaillen. David List vom RSV Seerose Friedrichshafen hat bei den Junioren seinen Titel souverän verteidigt, während Lina Riesterer in der U 17 die Bronze-Medaille eroberte.

„Das Ziel war, den Titel zu verteidigen. Ich freue mich, das sich der Favoritenrolle gerecht werden konnte.“ David List hatte eine größere Schar an Gratulanten aus Familie und Team entgegengenommen, als er begann die 50:28 Minuten Revue passieren zu lassen. Die erste Frage, die viele Beobachter interessierte: Was war in der ersten Runde? David List war nach der Startrunde nicht an der Spitze zu finden, sondern nur an sechster Stelle, 15 Sekunden hinter dem führenden Tim Meier aus Rheinfelden. „Nein, ich hatte kein Problem. Ich bin einfach meinen Rhythmus gefahren. Bei diesen matschigen Bedingungen wird das Klassement nicht in der ersten Runde gemacht und ich habe ja alle vor mir gesehen“, erklärte David List ganz cool.

Dass er die Situation unter Kontrolle hatte, zeigte der Umstand, wie schnell er dann doch an die Spitze vorstieß. Am Berg der zweiten Runde setzte er sich an die zweite Stelle, fuhr Tim Meier hinterher und als der in einer Abfahrt einen Fehler machte, ging List vorbei. „Es war wichtig, keine Fehler zu machen, und das ist mir gelungen“, nannte der Friedrichshafener einen Schlüssel zum erneuten Erfolg. Er riss eine kleine Lücke, ließ Tim Meier auch noch mal kurz herankommen, bevor er sich dann auf und davon machte.

„Ich habe dann mit Vollgas durchgezogen.“ Fahrtechnisch hervorragend und kraftvoll elegant am Berg, so holte er noch 52 Sekunden Vorsprung auf Tim Meier heraus. Leon Kaiser aus Essen wurde mit 1:31 Minuten Rückstand Dritter.

Für David List war es der dritte Deutsche Meistertitel hintereinander Der erste in der Jugend, dann zwei in der U 19. Damit hat der Abiturient Geschichte geschrieben.