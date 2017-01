Das erfolgreichste Jahr der Ailinger Taekwondo-Vereinsgeschichte

Cheftrainer Giuseppe Pistillo zieht für den Taekwondo Ailingen Bilanz. Jessica Dick holt Medaille an der Europameisterschaft. 2016 hat aber auch Enttäuschungen gebracht.

Taekwondo: Der Verein Taekwondo Ailingen blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte zurück. Gemessen an den Siegen auf internationalen und hochkarätigen Turnieren war der Verein noch nie so erfolgreich. 2016 hat das junge Ailinger Talent Jessica Dick mit einer Medaille bei der Europameisterschaft seinen Durchbruch geschafft. Trotz der vielen Medaillen hat sich Cheftrainer Giuseppe Pistillo aber mehr erhofft.

„Jessica war dieses Jahr nicht zu stoppen. Gemessen an den Medaillen hat sie uns ein Rekordjahr beschert. Aber zufrieden bin ich trotzdem nicht ganz. Ich will meine ganze Mannschaft auf dem Treppchen sehen“, erklärt Pistillo. Fast täglich trainieren er und seine Kollegen mit den jungen Sportlern aus Ailingen. Sie alle wollen nach oben, doch die wichtigen Medaillen brachte 2016 nur Jessica Dick nach Hause.

Das Jahr beginnt mit einem grandiosen Sieg für die junge Jessica. Im Februar startet sie zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft und erkämpft sich Silber beim internationalen Ranglisten-Turnier Turkish Open. Im April hat sie Knieprobleme. Aber sie schonte sich gerade lange genug, um beim President‘s Cup in Bonn fit zu sein. Sie holt sich Bronze und sammelt Punkte für eine EM-Nominierung. In Hamburg holt Jessica Dick die nächste Ranglisten-Medaille nach Ailingen: Silber bei den German Open Ende April. Sie hat nun so viele Ranglistenpunkte, dass ihr kaum eine Gegnerin die EM-Nominierung streitig machen könnte.

Und so kommt es auch: Jessica tritt als erste Ailingerin bei einer EM für Deutschland an und holt Bronze. Der Höhepunkt des Jahres für den Verein und der Durchbruch für die 13-Jährige. Danach ist die Saison für sie beendet. Zwar tritt sie bei der Deutschen Meisterschaft an, doch ihre Knieprobleme sind so stark, dass sie vorerst aussetzen muss. Einige ihrer Teamkollegen treten zwar ebenfalls bei den internationalen Turnieren an – eine Medaille konnten sie sich aber nie erkämpfen.

National sieht das anders aus. Einen Mannschaftspokal und beachtliche 20 Medaillen erkämpften sich die Ailinger Sportler bei der Württembergischen Mitte April. „Das war einer dieser Momente, in denen ich so stolz auf meine Sportler war. Für diese Momente bin ich Trainer geworden“, kommentiert Pistillo den Erfolg.

Weniger enthusiastisch sind die Trainer nach den Bavaria Open im Juni. „Ich bin enttäuscht von der Leistung der älteren Sportler. Bei einem Punktturnier müssen sie mehr zeigen“, sagte Trainerin Sabrina Eberle damals. Sechs Sportlerinnen des Taekwondo Ailingen hatten sich drei Silber- und drei Bronzemedaillen gekämpft.

Die höchste Anzahl an Medaillen holten sich die Ailinger bei ihrem eigenen Turnier. Beim Internationalen Bodensee Cup bevölkern 570 Taekwondo-Athleten die Häfler Halle. 21 Medaillen gingen nach Ailingen. Die Eintrittsgelder des Turniers spendet der Verein an die Valentina Stiftung für krebskranke Kinder.

„Ich bin stolz auf alle meine Sportler. Und natürlich besonders, dass Jessica jetzt richtig zeigen kann, was in ihr steckt“, sagt Pistillo, „2017 Jahr müssen wir den Erfolg halten und dann will ich alle Ailinger auf dem Treppchen sehen.“