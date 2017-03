Das Ziel des TSV Meckenbeuren lautet Aufstieg

Die Jugendfußballer der Grün-Weißen befinden sich seit Wochen in der Vorbereitung auf die Rückrunde, die am Wochenende nun beginnt.

Juniorenfußball: Seit Wochen befinden sich der TSV Meckenbeuren in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die 34 Spieler der U16/17 werden in zwei Mannschaften von vier Trainern trainiert. In diesem Kader sind vier Spieler aus Flüchtlingsländern, der TSV bemüht sich, für sie eine Freigabe zu erhalten. Des Weiteren haben sich Fußballer aus Kehlen und Weingarten der Mannschaft angeschlossen. Ihr Ziel ist: Der Aufstieg in die Leistungsstaffel, der im Spätherbst nach einer Schwächephase verspielt worden war.

Die U18/19 hat ihre Vorbereitung mit unterschiedlichen Ergebnissen abgeschlossen. Als Aufsteiger in die Leistungsstaffel hat das Umfeld von ihr aber doch etwas bessere Ergebnisse erwartet. Der TSV Meckenbeuren erhofft sich heute bei der SG Röthenbach/Oberreute/Stiefenhofen eine bessere Vorstellung von der Mannschaft. Von dieser Qualität dürfe etwas mehr verlangt werden, sagt das Trainerteam um Rafael Tschirdewahn.