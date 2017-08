Beachvolleyball Das Podest im Visier

Chantal Laboureur und Julia Sude gehen ab heute bei der Deutschen Meisterschaft an den Start. Es ist der letzte Saisonhöhepunkt für das Beachvolleyball-Duo vom See.

Der letzte Saisonhöhepunkt naht. Am Donnerstag beginnen die Deutschen Meisterschafen in Timmendorfer Strand, die in der Damenkonkurrenz am Samstag mit dem Finale enden. Aufgrund der Klasse der deutschen Spitzenteams können die nationalen Meisterschaften vom Niveau her locker mit Europameisterschaften mithalten oder gar der World Tour. Regelmäßig haben die schwarz-rot-goldenen Farben von den Podesten der Turniere der aktuellen Saison geleuchtet.

Ein gehöriges Wörtchen dabei mitgeredet hat das Nationalteam Chantal Laboureur/Julia Sude (MTV Stuttgart/VfB Friedrichshafen), das in der vergangenen Woche beim FIVB World Tour Finale in Hamburg Platz fünf erreichte. Wie schon so oft in dieser Saison arbeitete sich das Team konzentriert bis ins Viertelfinale vor. Ziele setzen, das ist ein markantes Element im Hochleistungssport. Und wenn man jetzt schon eine klitzekleine Bilanz der Saison ziehen will, hat das Team „LaSu“ die selbst gesteckten Ziele mehr als erfüllt. Zum Beispiel Gegner geschlagen, die bislangnoch nie bezwungen wurden, so Hermannova/Slukova aus Tschechien oder Larissa/Talita aus Brasilien beim Gewinn von World-Tour-Gold in Gstaad. Doch gerade das letztgenannte Team, die Weltranglisten-Ersten, waren oft auch Stolperstein, waren oft die nicht zu knackende harte Nuss im Teilnehmerfeld, wie zuletzt in Hamburg, als Larissa Franca/Talita Antunes da Rocha(World Tour Champion 2015, Olympia-Vierte, WM-Dritte 2017) das Team mit 2:0 (21:17, 21:10) in 32 Minuten auf Rang fünf verwies, der immerhin noch mit 20 000 Dollar Preisgeld versüßt wurde.

„Ich kann mich gar nicht erinnern, wie oft wir gegen die Beiden bereits aus einem Turnier rausgeflogen sind“, sagt Chantal Laboureur. „Aber sie standen auf unserer Liste der bislang ungeschlagenen Teams und wir haben es bereits einmal geschafft.“ Nun ist zu hören, dass die beiden 35-Jährigen ihre Laufbahn beenden und sich der Familienplanung widmen wollen. „Sie hat uns danach jedenfalls erzählt, dass sie, angesichts der Tatsache, dass es vielleicht ihr letztes Turnier ist, eine Eingebung Gottes hatte. Und uns daraufhin mit ihren Aufschlägen die Bälle um die Ohren gehauen, wie wir es noch nie erlebt haben.“ Alleine im zweiten Satz servierte die nur 1,74 Meter große, zähe Larissa Franca sieben Aufschlag-Asse. „Eigentlich schade, wenn sie aufhören,denn wir wollen noch öfter gegen die beiden spielen. Und gewinnen“, sagt Chantal Laboureur. Hamburg jedenfalls war eine Reise wert. „Wir haben diese geniale Atmosphäre genossen und sind stolz darauf, zum dritten Mal in Folge uns für das World Tour Finale qualifiziert zu haben“, sagt Julia Sude.

Die amtierenden deutschen Vizemeisterinnen wollen nach dieser tollen Saison mit vielen Top-Five-Platzierungen bei den Titelkämpfen in Timmendorfer Strand höher hinaus. „Auch wenn wir selbst erst einmal wieder das Finale erreichen müssen, wollen wir nach Silber im letzten Jahr dort nun mehr“, sagt Chantal Laboureur. Die Brasilianerinnen werden sich jedenfalls nicht unter den möglichen Gegnern tummeln können.