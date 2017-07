Regionalsport See Ost Daniel Anger hofft auf den WM-Einsatz

Bisher gute Platzierungen für den Fourcrosser. Radsportler aus Weingarten gehört zu den zehn Besten, aber nur sieben dürfen an der Weltmeisterschaft in Italien starten.

Radsport: In der Schweiz, in Frankreich, Großbritannien, der Tschechei und nicht zuletzt in Deutschland war Daniel Anger in den vergangenen Monaten mit seinem geliebten Bike auf den verschiedensten Anlagen im Einsatz. Dabei verfolgte der aufstrebende Radsportler nur ein Ziel: Gute Platzierungen, um bei Peter Richter Aufmerksamkeit zu wecken, sodass der um eine Nominierung für die Weltmeisterschaften im August nicht herum kommt.

Beim Bund Deutscher Radfahrer ist Richter nämlich Chef in der Kategorie Fourcross und bestimmt den Kader für die Veranstaltung, die für jeden Athleten das Größte bedeutet. In den kommenden zwei Wochen entscheidet sich, wer neben dem Deutschen Meister Benedikt Last in Val di Sole die deutschen Farben vertreten darf. „Wir sind mindestens zehn Fahrer die gleich stark sind, aber nur sieben dürfen starten“, hofft Daniel Anger inständig darauf, unter den restlichen sechs zu sein. „Verdient hätten es aber alle“, zeigt sich der Weingartener von seiner fairen Seite.

Seine Ergebnisse würden eine Berufung in das Nationalteam rechtfertigen. Bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juli in Gomaringen erreichte Daniel Rang sechs. Bei diversen internationalen Wettkämpfen in Pfäffikon (Schweiz), Roquebrune-sur-Argens (Frankreich) landete das Muskelpaket auf Platz sieben und zwölf. In Fort William (Schottland) wurde er unter einem starken Teilnehmerfeld Zwanzigster, und war dabei drittbester Deutscher. Vergangene Woche in Jablonec nad Nisou (Tschechische Republik) überquerte er wiederum als Zwanzigster die Ziellinie, war dort aber bester deutscher Starter.

Es bleibt also spannend im Kampf um das WM-Ticket. Jetzt heißt es für den ehrgeizigen Fourcrosser auf die Entscheidung von Peter Richter zu warten. Wenn es für Daniel Anger klappt, könnte er neben der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und der Tschechischen Republik auch Italien in seinen Terminkalender eintragen. Die Weltmeisterschaften finden dort am 24. und 25. August in der Talgemeinschaft Val di Sole statt.