Damit hat auch Christian Wucherer nicht gerechnet

Der VfB Friedrichshafen besiegt in der Fußball-Landesliga den FV Ravensburg II mit 4:0. Der Auftakt aus der Winterpause ist dem Tabellenvierten gelungen.

Fußball-Landesliga: Mit solch einem erfolgreichen Auftakt aus der Winterpause – jetzt kann er es ja gerne zugeben – hat nicht einmal Christian Wucherer gerechnet. Der Trainer des VfB Friedrichshafen war zuversichtlich, was die Leistung seiner Mannschaft betraf. Und so war er sich einen Tag vor dem Anpfiff „sicher, dass wir locker gewinnen können“. Aber am Samstag sah das schon ein wenig anders aus. „An dem Tag war ich innerlicher schon hippeliger“, verrät der Friedrichshafener Coach. Selbstbewusst und zuversichtlich aber machte ihn das Auftreten seiner Spieler. „Die Mannschaft war sehr fokussiert“, erinnert er sich an die Tage und Stunden vor dem Derby gegen eine der „fünf Topmannschaften der Liga“, und Kapitän Daniel Di Leo & Co. hätten sich „selber in die Pflicht“ genommen, nicht zuletzt aufgrund der zurückliegenden Resultate gegen die Oberligareserve. Die waren ja nicht immer so großartig aus Friedrichshafener Sicht ausgefallen. Dass dann aber gleich ein 4:0 aus dem ersten Spiel nach der Winterpause werden sollte, damit hat auch ein Christian Wucherer nicht gerechnet.

Während der ersten Halbzeit schon gar nicht. Ravensburg hatte gute Chancen, „das muss man ehrlich anerkennen, wir hätten durchaus auch zurückliegen können“. Aber ein „guter Torwart Philip Meier und ein wenig Glück“ verhinderten den Rückstand des Gastgebers. Der erwischte einen optimalen Start, führte nach zwei Minuten. „Wie die Jungfrau zum Kinde“ sei seine Mannschaft zum 1:0 gekommen, sagt Wucherer. Denn der VfB sei ja nicht für seine gefährlichen Standards berühmt. Aber die Ecke war gut getreten und „Ugur Tuncay wollte den Treffer auf Gedeih und Verderb“ machen. Danach haben seine Mannschaft zwar nicht „bahnbrechend“ gespielt, sie sei aber mit dem Wind besser zurechtgekommen als der FV Ravensburg II, der durch einige Oberligaspieler verstärkt worden war.

Dass der Sturm nach dem Wechsel eine entscheidende Rolle spielte, sahen die 200 Zuschauer im Zeppelinstadion. Hohe Bälle waren schlicht nicht das richtige Mittel. „Beim Abschlag des Torhüters landete der Ball nicht an der Mittellinie, sondern 25 Meter vor dem Tor“, erzählt Wucher. Und der kam postwendend zurück. Ravensburg wählte aus seiner Sicht also die falsche Taktik, und nach dem 2:0 wenige Minuten nach Wiederanpfiff, der „Dosenöffner“ (Wucherer) war erneut ein Eckball, war der Friedrichshafener Coach „sehr, sehr ruhig“ geworden. Er hatte erkannt: Der „Drops war gelutscht“, gegen einen FV Ravensburg II, der Spannungen innerhalb der Mannschaft offenbarte, „gefühlte 25 Minuten“ überhaupt nicht mehr in die Nähe des VfB-Strafraums kam. „Das Resultat ist aufgrund der ersten Halbzeit um ein Tor zu hoch ausgefallen“, fasst Christian Wucherer 90 Minuten geschlossener Mannschaftsleistung zusammen (der A-Jugendliche Eugen Strom habe seine Sache hervorragend gemacht), an deren Ende aber auch ein 7:0 oder 8:0 noch möglich gewesen wäre.