Regionalsport See Ost Damir Turnadzic: "Ein Tag zum Vergessen"

Handballfrauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach verlieren 18:27 gegen HT Uhingen-Holzhausen. Die Relegation zur Landesliga geht am Samstag mit dem Rückspiel weiter.

Handball, Relegation zur Landesliga, Frauen: HT Uhingen-Holzhausen – HSG Friedrichshafen-Fischbach 27:18 (14:11). – Im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga hat die HSG einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim HT Uhingen-Holzhausen tat sich die Mannschaft von Trainer Damir Turnadzic vor allem im zweiten Spielabschnitt schwer. „Das war ein Tag zum Vergessen“, sagt der HSG-Trainer. „Das war eine bittere Niederlage, die in meinen Augen völlig unnötig war, auch in dieser Höhe. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt.“

Von Beginn an verlief nichts nach Plan. Das eingeteilte Schiedsrichtergespann erschien nicht, sodass sich der Anpfiff um eine dreiviertel Stunde verzögerte. Erschwerend kam hinzu, dass die Friedrichshafenerinnen auf sechs Stammspielerinnen verzichten mussten. Die Gastgeberinnen starteten besser und entschlossener in die Partie und erspielten sich nach wenigen Minuten ein 3:1 (5. Minute). Nach kurzer Anlaufphase kamen die HSG-Damen ebenfalls besser in Tritt. Dennoch machte ihnen die offensive Abwehr des HT schwer zu schaffen. Immer wieder wurde der Ball verloren, was die Gastgeberinnen vor allem über die erste Welle in einfache Tore ummünzen konnte. Annika Nothelfer traf dennoch zum 6:6 für ihre HSG (14.). Im weiteren Spielverlauf profitierte der Gastgeber aber weiter vor allem von Absprachefehlern in der Friedrichshafener Deckung, erspielte sich bis zur Halbzeit drei Tore Vorsprung.

In der Pause wurde das zu inkonsequente Deckungsverhalten der HSG-Handballerinnen angesprochen. Doch auch eine Umstellung in der Abwehr sorgte nicht für die erwünschte Wendung. Die HSG verlor im zweiten Spielabschnitt nun völlig den Faden in Angriff und Abwehr, was zu einer fünfzehn Minuten langen Torflaute führte. Der HT nutzte diese Schwächephase der Gäste konsequent aus und setzte sich vorentscheidend ab (21:12; 46.), ehe Ina Diemer die HSG mit ihrem Treffer erlöste. Nach dem Motto „jedes Tor zählt“, erkämpfte sich die HSG nun wieder die Bälle. Jedoch scheiterten die Friedrichshafenerinnen immer wieder am Pfosten, oder an der gut aufgelegten Uhinger Torhüterin. Mit der Schlusssirene war die HSG bedient.

Um die Chance auf den Aufstieg zu wahren, muss die Mannschaft von Damir Turnadzic am Samstag mit zehn Toren Unterschied gewinnen. „Uhingen hat verdient gewonnen“, erklärt der HSG-Trainer nach dem Spiel. „Für uns wird es nun richtig schwer, diesen Rückstand aufzuholen, um doch noch in die nächste Runde einzuziehen“. Am Samstag um 18 Uhr findet das Rückspiel in der Sporthalle Fischbach statt.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (beide Tor), I. Diemer (6/3), Stellmacher (2), Nothelfer (2), Haid (2), Scharr (2), Müller (2), D. Diemer (1), Pechar (1), Wildner, Szabo und Seliger.