Regionalsport See Ost Damen 50 des TC Meckenbeuren-Kehlen bleiben ungeschlagen

Tennis: (lug) Am letzten Verbandspielwochenende der Saison standen nochmals einige Mannschaften des TC Meckenbeuren-Kehlen auf dem Platz und kämpften um die finalen Platzierungen.

Herren 60, Württembergliga: TC Meckenbeuren-Kehlen – TV Vaihingen 3:6. – Im letzten Verbandspiel gab es gegen den neuen Württembergischen Meister eine Heimniederlage. Mannschaftskapitän Rolf Schmid gewann sein Match nach hartem Kampf 6:2, 3:6 und 10:7, Dieter Schmid mit 6:4 und 6:2. Und so lag der Gastgeber nach den Einzeln 2:4 zurück. Von den drei Doppelmatches gewannen nur Heiner Breit und Manfred Locher ihr Spiel nach einer überzeugenden spielerischen Leistung mit 6:4 und 6:4. Diese Niederlage bedeutet den Abstieg in die Oberliga. Nach Punkten lag Meckenbeuren-Kehlen gleichauf mit Germania Bargau, hatte aber das zwei Zähler schlechtere Verhältnis in den Matches.

Herren 40, Verbandsliga: TC Meckenbeuren-Kehlen – TSG Söflingen 0:9. – Der Unterschied zu den bisherigen Niederlagen war der, dass die Gastgeber absolut chancenlos waren und es bis auf den Satzgewinn des Doppels Wellhäußer/Achenbach nichts Zählbares zu vermelden gibt. Söflingen war in Vollbesetzung angetreten, weil es für Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga jeden einzelnen Matchpunkt benötigte. Durch den klaren Erfolg wurde dieses Ziel erreicht. Die Herren 40 des TCMK steigen nach vielen Jahren in der Verbandsliga und einigen Vizemeisterschaften in die Bezirksoberliga ab.

Damen 50, Staffelliga: SV Blitzenreute – TC Meckenbeuren-Kehlen 3:3. – Sechs Siege an sechs Spieltagen und damit Aufstieg in die Verbandsstaffel – das ist die Bilanz der Damen 50. Auch wenn das letzte Spiel nicht mehr entscheidend war, blieb es Ehrensache, diesen Sieg zu holen. Petra Kocher verletzte sich und musste ihr Spiel im Match-Tiebreak abgeben. Barbara Künstler und Christine Eberhardt gewannen jeweils in zwei Sätzen, Ursula Holzer musste sich einer erfahrenen Gegnerin beugen. Nach den Einzeln stand es deshalb 2:2. Das Doppel Christine Eberhardt/Sonja Heimpel verlor in zwei Sätzen. Besser lief es für Barbara Künstler und Anne Müller (7:5, 7:6). Wie knapp dieser Sieg insgesamt war, zeigt der Vergleich – 3:3 Matches, 7:6 Sätze und 56:55 gewonnene Spiele für den TC Meckenbeuren-Kehlen.

Herren 70, Staffelliga: VfB Ulm –TC Meckenbeuren-Kehlen 2:4. – Zum Abschluss der Runde konnten die Senioren einen wichtigen Sieg erfahren. Mit einer konzentrierten Leistung, erstmals wurden auch alle drei erforderlichen Match-Tiebreaks gewonnen, rückte die Mannschaft durch diesen Erfolg auf den dritten Platz der Abschlusstabelle vor. Es punkteten für den TCMK Dietmar Jamnig und Werner Ackermann im Einzel sowie die Doppel Günter Grieger/Dietmar Jamnig sowie Werner Ackermann/Rudolf Kainz.

Herren 40, Bezirksstaffel: SC Friedrichshafen – TC Meckenbeuren-Kehlen II 5:1. – Die Gastgeber traten mit ihrer besten Aufstellung an, während beim TCMK die drei erstgesetzten Spieler passen mussten. So punktete im Einzel nur Adi Egger, die anderen Einzel gingen gegen die erfahreneren SC-Spieler verloren. In den Doppeln wollte die Mannschaft nochmals alles versuchen. Während das zweite Doppel sehr knapp im Match-Tiebreak verloren wurde, musste sich das erste Doppel klar geschlagen geben.