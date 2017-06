Regionalsport See Ost Damen 40 und Herren 40 des TC Friedrichshafen sind Tabellenführer

Tennisteams des TC Friedrichshafen am Wochenende bis auf einmal alle erfolgreich. Die Junioren gewinnen erstes Oberligaspiel der Saison.

Tennis: (wk) Mit drei Tabellenführern und einem ungeschlagenen Tabellenzweiten geht der TC Friedrichshafen in den abschließenden Teil der Sandplatzsaison. Zwar ist der Spielplan dieses Jahr ziemlich zerstückelt, aber dies eröffnet verletzten Spielern Möglichkeit.

Oberliga, Herren 40: TC Friedrichshafen – TV Bissingen/Teck 6:3. – So geschehen am Samstag. Martin Feyen an Position 1 stellte sich in den Dienst des Teams, probierte ein Comeback. Zwar war das noch nicht erfolgreich, aber der Rest der Mannschaft profitierte von seinem Einsatz. Michael Eberhardt, Andreas Altmann, Lars Grabolle, Petr Cejka und Markus Koenen gewannen klar in zwei Sätzen und lagen vor den Doppeln uneinholbar 5:1 vorn. Im Doppel ließen sie es gemächlicher angehen, nur noch Grabolle/Cejka punkteten zum 6:3 und der Tabellenführung.

Bezirksoberliga, Damen 40:TC Friedrichshafen – TC Ravensburg 6:3. – Auch die Damen zieren nach dem Derbysieg die Tabellenspitze. Sie lösten ihre Gegnerinnen ab. Nach Siegen von Michaela Demel, Christine Linke, Ulla Göser und Christine Staudacher führten sie 4:2. Die Doppelerfolge von Claudia Heublein/Demel und Linke/Göser führten zum klaren Sieg.

Oberliga, Junioren: TC Friedrichshafen – TC Tübingen 5:4. – Die Junioren starteten in die Saison mit einem knappen Erfolg. Johannes Ritter, Daniel Hertkorn, Jakob und Heiko Feyen sorgten für eine 4:2-Führung. Beinahe wäre der Sieg aber noch vergeben worden, denn Tübingen bewies Doppelstärke. Aber Johannes Ritter und Jakob Feyen behielten die Nerven und holten im Match-Tiebreak mit 10:7 den entscheidenden Siegpunkt.

Verbandsliga, Herren: TC Friedrichshafen II – TV Öflingen 3:6. – Tags darauf waren die erfolgreichen Junioren bei der „Zweiten“ im Einsatz. Allerdings ohne Johannes Ritter, der in der Württembergliga für den zweiten Einzelpunkt beim 4:5 in Reutlingen gesorgt hatte (wir berichteten). Und so ist das 3:6 gegen den Tabellenführer nicht hoch genug zu bewerten. Jakob und Heiko Feyen an Position fünf und sechs sorgten für zwei Einzelpunkte, Dino Ramnialis holte mit Heiko Feyen einen Doppelpunkt.

Kreisklasse 1: TC Friedrichshafen IV – SV Horgenzell 6:3. – Die „Vierte“ stellt den dritten Tabellenführer.

Bezirksklasse 1: SV Aichstetten – TC Friedrichshafen III 3:6. – Die „Dritte“ist nur wegen des schlechteren Matchverhältnisses noch ungeschlagener Tabellenzweiter.