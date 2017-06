Regionalsport See Ost Da schwärmt der 1. Vorsitzende Andreas Looser

DTB-Ranglistenturnier des TC Friedrichshafen war organisatorisch und sportlich ein hervorragendes Tennisturnier.

Tennis: Nur ein Zufall brachte Siegerin Ellen Linsenbolz zum Zeppelin-Cup. Es ist keineswegs der erste Sieg der 28-Jährigen, die aus einer echten Tennisfamilie stammt. Schon als Kind verbrachte sie viel Zeit auf den Plätzen in Bietigheim, bevor sie nach dem Abitur ein Jahr mit Sportstipendium in Amerika verbracht hatte. Der dortige Trainer schlug ihr vor, nach kurzer Zeit ins Profigeschäft einzusteigen. „Aber will ich das überhaupt?“, fragte sie sich und entschied sich doch lieber für die Rückkehr nach good old Germany, um etwas „Anständiges“ zu lernen und eine Ausbildung als Rechtspflegerin in Schwetzingen zu absolvieren. In diesem Beruf arbeitet sie bis heute, zurzeit bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Tenniskarriere setzte sie in Deutschland fort, in dem seit Boris Beckers Zeiten bekannten Tennisleistungszentrum Leimen. Die Verbandsrunde bestritt sie zunächst bei den Damen der TSG Heidelberg. Seit einem Jahr hat sie ihren Lebensmittelpunkt ganz nach Karlsruhe verlegt und spielt und trainiert beim heimischen SSV. Schon in Jugendjahren war sie Deutsche VizemeisterinU 16 und U 18, inzwischen noch mal Badische Meisterin und Siegerin in diversen kleineren Turnieren. Den Zeppelin-Cup hat sie zufällig im Internet entdeckt. Dass sie nun statt ein bisschen Entspannung am schönen Bodensee nach drei Tagen den Siegerscheck mit nach Hause nehmen würde, hatte sie selbst kaum erwartet. Vielleicht kommt sie wieder?!

Starke Partner für ein tolles Turnier

Unter diesen Leitspruch stellte Andreas Looser, 1. Vorsitzender des TC Friedrichshafen, das diesjährige DTB-Ranglistenturnier auf der schönen Anlage am Bodensee. Zwar nicht, wie vergangenes Jahr versprochen, mit neuem Klubhaus, dessen Bau sich um ein Jahr verzögert, aber mit demselben guten Organisationsteam war das unter dem Namen Zeppelin-Cup 2017 veranstaltete Turnier zum vierten Mal ausgeschrieben worden. „Der Zulauf hat uns selbst überrascht“, schwärmte der Vorsitzende über Zahl und Qualität der Nennungen. Für das Herren-A-Feld waren 45 Meldungen eingegangen, sodass am Freitag eine Qualifikation vorgeschoben werden musste, bei der richtig gute Spiele zu sehen waren. Noch erstaunlicher, dass 35 Meldungen fürs Damen-A-Feld eingegangen waren. Wegen gleichzeitiger Meldung zu anderen Turnieren verringerten sich die Teilnehmerinnen auf 28, eine beachtliche Konkurrenz.

„Unser Namensgeber Zeppelin und mehrere Kleinsponsoren waren von unserem Konzept für das Ranglistenturnier so überzeugt, dass wir ein Gesamtpreisgeld von knapp 3000 Euro verteilen konnten“, erläuterte Andi Looser nicht ohne Stolz. Die meiste Arbeit liege naturgemäß auf den Schultern des Hauptorganisators Marc Baumann, der von der Ausschreibung über Spielerrecherche, Internetauftritt und Turnier- und Oberschiedsrichterleitung alle Fäden in der Hand halte. Ohne ein perfekt mitarbeitendes Team sei eine solche Veranstaltung aber nicht zu stemmen, weiß der Vorsitzende aus Erfahrung, und „ich bin stolz auf diesen Verein und seine unzähligen helfenden Mitglieder“, so sein Fazit. Dass sich alle Arbeit dafür lohnt, bewiesen die Teilnehmer selbst, die sich durchweg faire Matches lieferten. Auch der gute Zuschauerzuspruch war trotz der nicht optimalen Wetterbedingungen sehr gut. „Wir hoffen sehr, dass es mit dem Turnier im gewohnten Umfeld weitergeht“, wünschte sich der Vereinschef zum Schluss.