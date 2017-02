Crosstitel für Katrin Reischmann

Den einzigen Titel für den VfB LC Friedrichshafen holte Katrin Reischmann bei den baden-württembergischen Meisterschaften auf der Reichenau in der Juniorenklasse U 23.

Leichtathletik: (gk) Während – wie berichtet – Richard Ringer in Leipzig seinen zehnten DM-Titel gewann und Martin Sperlich sowie Nada Ina Pauer mit guten Platzierungen und neuen Bestzeiten glänzten, startete die „zweite Reihe“ des VfB LC Friedrichshafen bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf. Für sie war diesmal die Anreise erfreulich kurz, denn die baden-württembergischen Crosstitel wurden auf der Reichenau vergeben. Den einzigen Titel für den VfB LC holte Katrin Reischmann in der Juniorenklasse U 23. Sie benötigte für die 6,5 Kilometer 24:15,1 Minuten und wurde mit dieser Leistung in der Frauenklasse Zweite hinter der Tübingerin Anais Sabrié. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Anne wurde eine Minute dahinter Fünfte. Ein gutes Ergebnis erzielte einmal mehr Helene Uhlig. Sie gewann bei den W-15-Schülerinnen Bronze. Weitere gute Platzierungen erreichte Moritz Grillmeier (M 14/6. Platz), Robin Nitzer (Männer/20.) und Manuel Jäger (U 20/9.).