Couragierte Turner der KTV Oberschwaben

Mit jungem Ersatz bei der Bundesligareserve in Heilbronn angetreten. Die Oberschwabenauswahl ist trotz des deutlichen 232:294 zufrieden.

Kunstturn-Landesliga: KTT Heilbronn II – KTV Oberschwaben 294:232. – Am dritten Wettkampftag der Saison unterlag die KTV Oberschwaben klar.

Mit großen Ersatzproblemen reiste die Oberschwabenauswahl vergangenen Samstag nach Heilbronn. Unter anderem fehlten mit Ivan Sommer, Tobias Kammel, Pascal Bühler und Moritz Blank gleich vier ihrer stärksten Turner. Die KTV musste deshalb auf die Ailinger Nachwuchskräfte zurückgreifen. Die erst 12-jährigen Luca Sachße und Antonio Melino kamen zu ihren ersten Einsätzen in der Landesliga. Mit Alessio Röhr und Antonio Ioco standen zwei weitere sehr junge Talente im Aufgebot.

An jedem Geräte wurde die KTT Heilbronn II ihrer Favoritenrolle gerecht. Die zweite Riege des Heilbronner Bundesligateams zeigte schwierige und vor allem fehlerfreie Übungen und unterstrich ihre Aufstiegsambitionen. Aber das junge KTV-Team mit einem Altersschnitt von 15 Jahren ließ sich von der Vorstellung der im Schnitt zehn Jahre älteren Gastgebern nicht beirren.

Es turnte einen guten und couragierten Wettkampf. Lukas Schnippe empfahl sich mit guten Boden- und Barrenübungen für weitere Einsätze. Felix Hänsel turnte wieder stabil am Pferd und Sprung. Antonio Melino absolvierte bei seiner Premiere gleich einen kompletten Sechskampf. Luca Sachße und Antonio Ioco erwiesen sich als gut Spezialisten an den Ringen beziehungsweise am Boden.

Stark präsentierte sich Alessio Röhr, mit seinen zwölf Jahren bereits Stammtuner der KTV. Mit knapp 60 Punkten war er der drittbeste Punktesammler in der Einzelwertung. Luca Dilger, nach seiner Erkältung noch nicht voll belastbar, erturnte trotzdem an fünf Geräten hervorragende 55 Punkte. Die guten Einzelleistungen änderten aber nichts am überlegenen Sieg der Heilbronner.

Das Fazit von Trainer Thomas Traub fällt trotz der deutlichen Niederlage positiv aus: „Die Jungen haben heute ihre Chance genutzt. Das macht zuversichtlich für die Zukunft des Teams.“

Am 25. März empfängt die KTV Oberschwaben die WKG Villingendorf/Rottweil in Ailingen. Vor heimischem Publikum und mit dem kompletten Kader will der Aufsteiger gegen die bisher ebenfalls punktlose WKG den ersten Sieg in der Landesliga einfahren und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.