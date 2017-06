Regionalsport See Ost Clara Koppenburg, die perfekte Edelhelferin

Profi-Rennsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen sorgt mit hervorragender Teamarbeit für drei Podestplätze des Frauen-Profiteams Cervelo-Bigla Pro Cycling in der Bretagne.

Radsport: (kul) In der Bretagne standen vergangene Woche zwei schwere Eintages-Rennen auf dem Programm von Clara Koppenburg. Als Mitglied des Frauen-Profiteams Cervelo-Bigla Pro Cycling stand die junge Sportstudentin in gewohnter Manier den Titelaspirantinnen ihrer Mannschaft als Edelhelferin zur Seite.

Eine Aufgabe, die die junge deutsche Sportstudentin, deren Heimatverein der RSV Seerose Friedrichshafen ist, erneut perfekt erfüllte. Dank einer ausgezeichneten Teamleistung fuhr Cervelo-Bigla Pro Cycling beim Classique Morbihan die Plätze eins und drei, beim Grand Prix de Plumelec die Ränge eins und fünf ein. Beide ersten Plätze erreichte die Frontfrau des Koppenburger Teams, die Südafrikanerin Asleigh Moolman mit hauchdünnem Abstand vor den Verfolgerinnen.

Solche Siege fährt sie jedoch nicht alleine ein! Dazu bedarf es eines homogenen Teams, in dem sich die einzelne Fahrerin einer bedingungslosen Stallorder zu unterwerfen hat. Die alleine dem Zweck dient, die Favoritin am Ende vorn zu sehen. So auch in diesen beiden Rennen. An beiden Tagen stand eine blendend aufgestellte Koppenburg mit gut 115 Frauen am Start, von denen allerdings knapp 30 Prozent die Rennen nicht beenden sollten. In beiden Rennen tat Clara das, was sie tun musste – und sie tat es hervorragend! Immer vorn, im berüchtigten Wind der Bretagne schützte sie ihre Kapitänin, so war diese dann auch in der Lage, jede Attacke sofort zu kontern. In beiden Schlussanstiegen fuhr sie den Lead Out für ihre Teamkollegin und spätere Siegerin Asleigh Moolman an. Mit Erfolg.

Die noch junge Saison zeigt, dass die Formkurve von Koppenburg nach oben weist. Ihr bereits drittes Jahr im Team Cervelo-Bigla Pro Cycling dürfte entscheidend für ihren weiteren sportlichen Weg sein, der seinen Anfang in der Talentschmiede des RSV Seerose Friedrichshafen hatte.