Christopher Oravec ist bitter enttäuscht

Ravensburg Towerstars lassen im Kampf um Pre-Play-off-Heimrecht Kampfin Bad Nauheim vermissen. Matchstrafe gegen Jonas Langmann nach Schiedsrichtertätlichkeit.

Eishockey-DEL-2: EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). – Die Voraussetzungen dieser letzten Hauptrunden-Begegnung waren klar: Die Towerstars mussten mindestens zwei Punkte einfahren und gleichzeitig auf Patzer von Bayreuth und Freiburg hoffen, dann wäre das Heimrecht in den Pre-Play-offs sicher gewesen. Für die Gastgeber ging es sogar um noch mehr. Er musste sich im Fernduell mit dem SC Riessersee die Abstiegsrunde vom Hals halten.

Die Partie sollte für die Ravensburger allerdings in jeglicher Hinsicht schlecht starten. Beim Einlaufen brach die alte Verletzung von Brian Roloff wieder auf, Raphael Kapzan musste sich nach dem Einlaufen wegen Unwohlsein wieder umziehen. 63 Sekunden nach dem Anspielbully ging Philipp Schlager auf die Strafbank, nach 42 Sekunden hatten die Gastgeber das Powerplay genutzt. Serault hatte aus der Drehung aufs Tor gezogen und der Puck rutschte Torhüter Jonas Langmann irgendwie unter den Schonern durch. Damit war die vermutete Nervosität der Bad Nauheimer schon einmal verflogen und sie gaben auch danach mächtig Gas. Als die Ravensburger Abwehr (6. Minute) zu weit aufgerückt war, besorgte Vitalij Aab mit einem Alleingang prompt das 2:0. Es dauerte bis zur zehnten Minute, ehe die Towerstars zu ihrer ersten Chance kamen. Sören Sturm scheiterte genauso an Torhüter Römö wie kurz vor der ersten Pause Ivan Rachunek in numerischer Überzahl. „Wir konnten in der Offensive keine Akzente setzen und Ansätze zeigen, das Spiel mitzugestalten“, zeigte sich Trainer Christopher Oravec angefressen.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnittes gerieten die Towerstars mächtig unter Druck. Die improvisierten Sturmreihen hatten es schwer, ins Spiel zu kommen. Die Folge: Der nächste Treffer ließ nicht allzu lange auf sich warten, auch wenn er eher vermeidbar war. Bei einem Puckverlust während eines Überzahlspiels schalteten die Oberschwaben viel zu träge um, Nauheim fuhr einen Konter und Sarault war im Nachschuss zum zweiten Mal erfolgreich. Was danach passierte, war der Spiegel einer vollkommen verkorksten Hauptrunde. Aus Verärgerung darüber, dass der Hauptschiedsrichter einen Schuss an die Torhütermaske nicht abpfiff, schlenzte Jonas Langmann den Puck in Richtung Hauptschiedsrichter Sicorschi. Mit einer Matchstrafe wegen Schiedsrichtertätlichkeit ist die Saison für die Ravensburger Nummer 1 ziemlich sicher beendet. Fortan musste Jimmy Hertel ran und der sah (33.) so etwas wie einen Lichtblick. Einen schnellen 2:1-Konter drückte Adam Lapsanksy zum 1:3 über die Linie. Doch allzu lange hielt der Spielfluss nicht. 38 Sekunden vor der zweiten Pause traf Dineen nach einem 3:1-Break eiskalt zum 4:1.

Der Schlussabschnitt lief sprichwörtlich nur noch für die Statistik herunter. „Dieser Auftritt war inakzeptabel und zeigte, dass wir als Mannschaft versagt haben“, sagte ein bitterböse enttäuschter Christopher Oravec. Um 20.50 Uhr stand fest, dass die Towerstars am Dienstag in Freiburg in den Pre-Play-offs ums Viertelfinalticket kämpfen müssen. – Tore: 1:0 (1.49) Sarault (Dineen, Alanov, 5:4), 2:0 (5.24) Aab (Ketter), 3:0 (26.40) Sarault (Götz, Krestan, 4:5), 3:1 (32.55) Lapsansky (Mychan, Roloff), 4:1 (39.22) Dineen (Meisinger, Pauli).