Regionalsport See Ost Christian Wucherer: "So ähnlich wie gegen Weiler"

Die Aufstellung des VfB Friedrichshafen wird sich für das Fußball-Pokalspiel am Mittwoch nicht groß verändern. Mit einem 6:0 gegen Laupheim rechnet niemand im Zeppelinstadion.

Fußball-WFV-Pokal, 2. Runde: VfB Friedrichshafen – FV Olympia Laupheim (heute, 18.30 Uhr). – Nicht um 17.45 Uhr wie ursprünglich vorgesehen ertönt der Anpfiff im Zeppelinstadion. Erst um 18.30 Uhr geht’s los. „Damit die Laupheimer vernünftig anreisen können“, begründet VfB-Manager Klaus Segelbacher die Verschiebung, sei der Termin um 45 Minuten nach hinten verlegt worden. Christian Wucherer und seiner Elf wird’s egal sein.

Für den Trainer des Gastgebers sind ganz andere Themen relevant. So zum Beispiel, wer denn heute Abend auflaufen wird. An der angespannten Personalsituation mit Urlaubern und Verletzten hat sich in den Tagen seit dem überraschend deutlichen und alles andere als gerechten 6:0 beim FV Weiler (wir berichteten) nichts geändert. „Die Aufstellung wird ähnlich wie in Weiler sein“, sagt der Coach. Er lässt aber offen, ob nicht doch der eine oder andere Akteur, der vergangenen Samstag hatte pausieren müssen, einen Einsatz erhält. Die Partie ist zwar Pflichtspiel, aber das Pokalduell hat für Wucherer und die Mannschaft durchaus willkommenen Vorbereitungscharakter gegen einen Landesligakonkurrenten mit Favoritenstatus.

Trotzdem wollen er und seine Spieler, keine Frage, die dritte Runde im Verbandspokal erreichen. Ohne dabei im Entferntesten daran zu denken oder zu zu hoffen, dass sich solch ein verrücktes Spiel wie jenes im Allgäu wiederholen lässt. „Es gibt Tage, da funktioniert so etwas“, warnt Wucherer, „und dann gibt es Tage, da funktioniert das überhaupt nicht.“ Also erwartet er im Zeppelinstadion keinen zweiten „Sahnetag“ innerhalb einer Woche? „Mir wäre lieber, wir überzeugen spielerisch.“

Seine Kollegen und er haben die kurze Zeit bestmöglich genutzt, die Mankos, ja die gibt es, aus dem 6:0 anzusprechen. Mit dem Ziel, diese, wenn möglich, heute gegen Laupheim abzustellen, zumindest sie zu minimieren. Damit Fortuna nicht noch einmal so massiv zu Gunsten der Blau-Weißen aktiv werden muss. „Wir haben zu viele Räume zugelassen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, weil die einzelnen Ketten zu weit auseinander waren“, erzählt der Coach von seiner Traineransprache. Und davon, dass sich heute zeigen werde, ob seine Spieler der (berechtigten) Kritik Aufmerksamkeit schenkten – die Partie endete doch 6:0? Trainer, was gibt’s da zu meckern? – und sie umsetzen.

Löcher sollte der VfB Friedrichshafen tunlichst vermeiden, sowohl kleine wie große. Verbandsligaabsteiger Laupheim hat trotz eines gewissen Aderlasses „viele gute, laufstarke und früh störende Einzelspieler“, sei ein „unangenehmer Gegner“. Gelingt den Gastgebern aber die spielerische und taktische Steigerung im Vergleich zu Weiler, bleibt sie vorn annähernd so effektiv wie vor vier Tagen, kann sie der Partie ihren Stempel aufdrücken: Dann ist die 3. Runde kein unerreichbares Ziel. Trotz der zahlreich integrierten jungen Spieler und „Aushilfen“ aus der zweiten Mannschaft, die nach „viel Hick Hack“ (Segelbacher) am Freitag, 18.30 Uhr, ihr Bezirkspokalspiel gegen die SpVgg Lindau austrägt. Aber: Nur die Aufstellung ist so ähnlich wie gegen Weiler.