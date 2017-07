Regionalsport See Ost Chantal Laboureur und Julia Sude triumphieren in der Schweiz

Chantal Laboureur und Julia Sude sind die Siegerinnen von Gstaad. die Beachvolleyballerinnen aus Immenstaad und Friedrichshafen gewinnen das Major-Turnier.

Beachvolleyball: Die Hände vor den Mund gepresst, rast Chantal Laboureur völlig ungläubig durch den Sand. Soeben hat sie den Angriff der Brasilianerinnen verteidigt, den Ball von Julia Sude mustergültig wieder zugespielt bekommen und mit einem kraftvollen Angriff den 22. Punkt – mit etwas Glück – erschmettert. Ihr Glückstaumel endete beim Major-Turnier in Gstaad in einer langen, intensiven Umarmung mit Partnerin Julia Sude: Das Finale gewonnen! Gegen die Nummer 1 der Welt, Larissa/Talita. Auf dem Weg zum 2:0 über die Brasilianerinnen nur einen einzigen Satz abgegeben: Die Weltranglistenzweiten hatten nicht nur der 40 000 Dollar Siegprämie und 120 Weltcuppunkten wegen Grund zur riesigen Freude.

Rückblick: Nachdem das deutsche Duo auch das letzte Gruppenspiel im Pool F gewonnen hatte, die US-Amerikanerinnen Stockman/DiCello wurden 2:0 (21:17, 21:12) besiegt, hatte es ohne Satzverlust, mit maximaler Punktzahl die K.-o.-Runde beim Fünf-Sterne-Turnier erreicht. Eine souveräne Vorstellung in der Schweiz. In der ersten Entscheidungsrunde deshalb zurecht Zuschauerinnen, machten Chantal und Julia auch mit dem vierten Gegner des Wettbewerbs kurzen Prozess. Brandie Wilkerson, eine gebürtige Schweizerin, und Heather Bansley wurden in der zweiten K.-o.-Runde mit dem „Gstaader-Resultat“, also 2:0 geschlagen (21:16, 21:18). Die Kanadierinnen in Porec noch auf Rang neun, wie Sude/Laboreur übrigens, hatten im Duell mit den Deutschen keine Chance. Die setzten sich klar durch und trafen auf – Hermannova/Slukova.

Die Turnernummer 4 ist nicht gerade der Lieblingsgegner von Julia Sude und Chantal Laboureur. Aber die Beachvolleyballerinnen vom Bodensee fanden gut in den ersten Viertelfinalsatz (4:2, 8:4, 12:7). Ihr Vorsprung pendelte im weiteren Verlauf zwischen vier und fünf Punkten, beim 16:10 war der Durchgang entschieden, Sude/Laboureur ließen nichts mehr anbrennen (20:13), der dritte Satzball beendete das 17-minütige Duell. Nach dem Seitenwechsel wehrten sie den Ansturm der Tschechinnen entschlossen ab (0:2, 4:4, 8:4). So deutlich wie noch der erste entwickelte sich der zweite Schlagabtausch aber nicht. Drei, vier Punkte Vorsprung, das war’s, was sich Sude/Laboureur herausschmettern konnten (11:7). Bis zur Mitte des Satzes. Dann gelang ihnen der entscheidende Durchbruch (13:9, 18:10). Erneut drei Satzbälle (20:13) benötigten Sude/Laboureur, dann war auch der zweite Satz (21:14) in 17 Minuten gebongt – das Duo, auf Rang sechs im Turniers gesetzt, stand im Halbfinale.

Gegen die besten Schweizerinnen. Die Nummer 1 in Gstaad. Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sorgten erst mal für einen ordentlichen Dämpfer. Sude/Labourer mussten den ersten Satz im Turnier (15:21) abgeben. Und dann wurde es richtig spannend. Julia und Chantal schlugen zurück. Den engen Durchgang entschieden sie mit 23:21 für sich, um im Tiebreak ebenfalls erst in der Verlängerung zu triumphieren – 20:18 für sie, Finale erreicht!

Und das war genauso spannend wie die Vorschlussrunde. Cool blieben Julia Sude und Chantal Laboureur, als Larissa Franca Maestrini und Talita da Rocha Antunes gegen Ende des ersten Durchgangs aufholten (18:19), der Satz ging dennoch an sie (21:18). Selbst dann, als die Weltranglistenersten nach dem Wechsel Satzball hatten behielten sie die Nerven. Den wehrten sie ab, machten den Sack mit einem Block von Sude und dem Angriff von Laboureur zu – und den Triumph mit dem 22:20 und 2:0 perfekt. Kein Wunder, dass Chantal Laboureur mit dem Sprint durch den Sand sich und ihre riesige Freude erst einmal einfangen musste.