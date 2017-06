Regionalsport See Ost Chantal Laboureur und Julia Sude triumphieren in Baden

Chantal Laboureur und Julia Sude triumphieren in Baden

Favorit dominiert das CEV-Masters in Österreich. Beachvolleyballerinnen vom Bodensee holen souverän die Goldmedaille.

Beachvolleyball: Keinen einzigen Satz haben sie abgegeben, Chantal Laboureur (Immenstaad, MTV Stuttgart) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen), auf dem Weg ins Mastersfinale des europäischen Volleyballverbandes. Im niederösterreichischen Baden hatten die Volleyballerinnen aus Deutschland vom ersten Gruppenspiel an ihre Gegnerinnen dominiert. Erst im Endspiel am Samstag hatten sie mit dem 17:21 den ersten Durchgang abgeben müssen. Der Tiebreak wurde dann knapp mit 15:13 gegen die Russinnen Ekaterina Birlova/Nadezda Makroguzova gewonnen. Die Nummer 1 des Turniers ist seiner Favoritenrolle souverän gerecht geworden.

Die Weltranglistenzweiten hatten, auf der Welttour müssen sie sich mit wesentlich stärkerer Konkurrenz auf der anderen Netzseite auseinandersetzen, im Pool A keine wirkliche Gegenwehr zu brechen. Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka aus Lettland, die Nummer 12 des Turniers hatte sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, musste beim 0:2 (14:21, 11:21) die Überlegenheit des deutschen Duos ohne Wenn und Aber anerkennen. Die zweite Partie der Gruppe A wurde nicht gespielt, weil Evgenia Ukolova/Anastasia Barsuk aus Russland verletzt absagen mussten. Sude/Laboureur hatten mühelos das Viertelfinale erreicht. Gegen Riikka Lehtonen/Anniina Parkkinnen. Die Finninnen hatten sich in der Gruppe C hinter Birlova/Makroguzova den zweiten Platz gesichert. Aber in der Runde der besten acht war für die Nummer 6 des Badener Masters Endstation. Im ersten Satz überließen Sude/Laboureur ihren Konkurrentinnen aus dem hohen Norden elf, im zweiten zwölf Punkte. Ein 30-minütiger „Spaziergang“ im österreichischen Sand.

Das Halbfinale sollte nur zwei Minuten länger dauern. Kristyna Kolocova und Michala Kvapilová (Tschechien) musste ebenfalls ein 0:2 quittieren, zweimal 14 Punkte durfte die Nummer 4 des Turniers sammeln. Mehr nicht. Im Endspiel gab’s etwas mehr und vor allem längere Unterhaltung für die Zuschauer, die sich vielleicht ja auch auf die Seite des Underdogs geschlagen hatten. 17 Punkte machten die Russinnen Birlova/Makroguzova im ersten Durchgang. So viele wie noch kein Gegner von Laboureur/Sude zuvor in diesem Turnier. Die Nummer 10 des Wettbewerbs hatte sich ebenfalls ohne Satzverlust durchs Masters geschmettert, im zweiten Durchgang Sude/Laboureur den ersten Satzverlust zugefügt (21:17). Und dann mussten sich Chantal Laboureur und Julia Sude zum ersten Mal am Wochenende richtig strecken, um den von allen erwarteten Erfolg tatsächlich perfekt (10:7, 10:10) zu machen. Mit 15:13 nach 47 Minuten endete die knappe Geschichte zugunsten der Turnierfavoritinnen. „Das war ein hartes Match“, ihr Kommentar nach der Siegerehrung. „Die Russinnen hörten nicht auf zu kämpfen, aber wir haben, trotz der großen Hitze, die richtigen Lösungen gefunden.“