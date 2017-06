Regionalsport See Ost Chantal Laboureur/Julia Sude: Weltranglisten-Zweite!

Chantal Laboureuer (Immenstaad, MTV Stuttgart) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen) gehören zu den Beachvolleyballerinnen der Welt.

Beachvolleyball: (tob/heh) Chantal Laboureur (Immenstaad, MTV Stuttgart) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen) haben das missglückte Drei-Sterne-Turnier in Den Haag mit einem 17. Platz (wir berichteten) schnell abgehakt. Denn sie haben großen Grund zur Freude: Die zuletzt konstanten Top-Ergebnisse auf der World Tour haben das Team zum einen Weltranglisten-Zweiter hinter den Brasilianerinnen Larissa/Talita werden lassen, zum anderen wurden sie offiziell fur die Weltmeisterschaft in Wien nominiert.

Vielleicht hätte die lange Zeit notwendige Ochsentour durch Qualifikation oder Country Quota Sude/Laboureur in den Niederlanden geholfen. Seit diesem Jahr aber starten sie erstmals regelmäßig im Hauptfeld und müssen auf Anhieb liefern. Das hat beim mit 75 000 Dollar notierten Drei-Sterne-Turnier in Den Haag nicht ganz so funktioniert.

Die frisch gekürten Weltranglisten-Zweiten weihten den Center Court im SportCampus Zuiderpark ein – um 8 Uhr früh gegen die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova, die sich am Vortag in der Qualifikation warm gespielt hatten. Nach 48 Minuten zähem Kampf unterlagen Sude/Laboureur mit 1:2 (19:21, 21:19, 10:15). Auch der Auftritt gegen Lahti-Liukkonen/Anniina Parkinnen aus Finnland ging über drei Sätze. Dieses Mal gewannen Laboureur/Sude 2:1 (16:21, 21:14, 15:9). „Wir hatten so einige Probleme. Irgendwie konnten wir nicht ganz so befreit aufspielen wie zuletzt. Wenigstens haben wir im zweiten Gruppenspiel den Kopf aus der Schlinge gezogen“, bilanziert Chantal Laboureur.

Im K.-o.-System ging es ausgerechnet gegen Barbora Hermannova/Marketa Slukova, die Anfang Mai den beiden Deutschen den Halbfinal-Einzug in Rio de Janeiro verwehrt hatten. Wieder jubelten die Tschechinnen nach drei Sätzen. „Wir haben es besser gemacht als in Rio. Aber wir müssen die richtigen Mittel finden, die Tschechinnen zu knacken. Oder es gar nicht erst zu einem verkürzten dritten Satz kommen lassen“, analysiert Julia Sude das 21:17, 19:21, 11:15 und überraschend frühe Turnier-Aus.

Die Veranstalter ließen nur den Center Court im Freien bespielen, die anderen Plätze waren unterm Dach. „So ein teilweise Indoor-Turnier ist gewöhnungsbedürftig, die Aufschläge fliegen ganz anders und viel schneller“, urteilt Laboureur. „Ich finde, Beachvolleyball gehört an den Strand oder zumindest ins Freie. Platz hätte es dort genug gegeben“, und Julia Sude ergänzt: „Die Niederländer haben jedenfalls ein schönes Event organisiert, auch wenn wir es durch unsere verfrühte Abreise nicht ganz so genießen konnten.“

Der nächste Stopp ist Österreich. Aus Mangel an Turnieren auf der World Tour starten Laboureur/Sude von Mittwoch bis Sonntag auf CEV-Ebene, beim Masters im niederösterreichischen Baden. Dort sind die Weltranglisten-Zweiten aus Deutschland auf Rang eins gesetzt. „Baden hat eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Chantal Laboureur. „Das erinnert mich an das Strandbad von Friedrichshafen, weckt also in uns heimische Gefühle, wir freuen uns auf den Wettbewerb.“

Außerdem passt es prima in den recht leeren Turnier-Kalender, dass der US-amerikanische Verband sie zum erstmals ausgetragenen „President’s Cup“ nach Long Beach in Kalifornien eingeladen hat (13. bis 16 Juli). „Wir haben vergangenes Jahr beim FIVB-Turnier in Long Beach die Bronzemedaille geholt. Da kehren wir doch gerne zurück. Und die USA ist immer eine Reise wert“, sagt Chantal Laboureur. Auch wenn die genau zwischen dem FIVB-Fünf-Sterne-Turnier im schweizerischen Gstaad und dem FIVB-Vier-Sterne-Turnier im polnischen Olszytn eingeschoben wird. Den Reisestress stecken die beiden gut weg: „Wir kennen keinen Jetlag. Wenn wir im Flieger sind, schlafen wir. Wenn wir im Sand stehen, spielen wir Beachvolleyball.“