Regionalsport See Ost Chantal Laboureur/Julia Sude: Mit Gold um den Hals und neuem Trikot

Chantal Laboureur und Julia Sude spielen im kroatischen Porec und starten mit einem Sieg und einer Niederlage ins Beachvolleyball-Major-Turnier.

Chantal Laboureur (Immenstaad, MTV Stuttgart) und Julia Sude (VfB Friedrichshafen) sind mit der beim CEV-Masters in Baden gewonnenen Goldmedaille (wir berichteten) direkt zum Fünf-Sterne-Major-Turnier ins kroatischen Porec gefahren – und frisch eingekleidet: Mit seiner Marke „Kempa“ steigt der Balinger Sportartikel-Hersteller uhlsport als Teamausrüster bei den Weltranglisten-Zweiten ein.

In der malerischen Küstenstadt von Porec schließt sich der Kreis für das Beachvolleyball-Duo. Im vergangenen Jahr hatten sich Laboureur/Sude durch die Qualifikation bis aufs Podium gekämpft und sich dort die erste Goldmedaille auf der World Tour ihrer Karriere geschnappt. Jetzt reisen die beiden bereits mit einer Goldmedaille an. Am Wochenende triumphierten Laboureur/Sude beim top-besetzten CEV-Masters in Baden bei Wien und gaben im Turnierverlauf gerade mal einen Satz ab. Erst das Finale gegen die Russinnen Birlova/Makroguzova war eine ganz spannende Angelegenheit. Die Beachvolleyballerinnen vom Bodensee behielten die Nerven. Ihr Lohn: Goldmedaille, 6500 Euro Preisgeld, 320 Weltranglistenpunkte und Lob vom europäischen Volleyballverband. „Wie eine gut geölte Maschine“ seien sie aufgetreten, und das auch noch im dritten Spiel des Tages.

„Unser erstes Gold dieses Jahr fühlt sich einfach nur cool an“, freute sich Chantal Laboureur. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert, sind über unsere zuletzt gezeigten kleinen Schwierigkeiten hinweg gekommen und genießen jetzt einfach“, meinte Julia Sude.

Die gute Stimmung im Team wird verstärkt durch einen Erfolg der sie betreuenden Agentur SchwabenSport Management, die uhlsport mit seiner Marke „Kempa“ als Ausrüster für die Weltranglisten-Zweiten gewinnen konnte. „Mit Chantal Laboureur/Julia Sude verstärken wir die strategische Ausrichtung von Kempa als Multisportmarke“, sagt Geschäftsführerin Melanie Steinhilber. „Ausschlaggebend für die Partnerschaft ist die professionelle Ausrichtung des Teams. Mit Chantal und Julia besitzt die Marke Kempa nun im Frauen-Beachvolleyball ein echtes Top-Team, das den erfolgreichen Markteinstieg im Volleyballsport weiter unterstreicht.“

Der Durchmarsch im CEV-Masters – ein gutes Omen für Porec. Dort werden 300 000 Dollar ausgespielt, mit Laboureur/Sude auf Rang vier. Die 27-jährige Chantal und ihre 29-Jährige Partnerin verloren aber die erste Gruppenpartie. Kristyna Kolocova und Michala Kvapiloá hatten wohl aus der Halbfinalniederlage in Baden gelernt, oder einfach das Quäntchen mehr Glück. Die tschechische Nummer 14 des Turniers gewann in drei Sätzen (11:21, 28:26 und 15:13). Die zweite Partie, gegen die Finninnen Ida Sinisalo und Nina Ahtiainen, die Weltranglisten 126. hatten sich über die Qualifikation ins Hauptfeld geschmettert, lief wie erwartet: Die Favoriten dominierten, hatten in beiden Sätzen zwischen drei (5:2) und acht Punkte (15:7, 19:11) Vorsprung. Nach 13 Minuten versenkten Sude/Laboureur den ersten Satzball (21:13). Und nach 28 Minuten war mit dem 21:12 das einseitige Duell Geschichte. Heute treffen die beiden Beachvolleyballerinnen vom Bodensee auf Riikka Lehtonen und Taru Lahti-Liukkonnen. Die Finninen sind die Nummer 19 des Turniers und wurden in Baden Fünfte.