Regionalsport See Ost Ceyda Altug holt DM-Bronze

Kunstradfahrerin des RRMV Friedrichshafen Drittbeste bei den Schülermeisterschaften in Augustdorf.

Die Kunstradfahrerin des RRMV Friedrichshafen hat an der Deutschen Meisterschaft in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen ein ganz besonderes Erfolgserlebnis gefeiert. Die dreifache Württembergische Meisterin ist im Wettbwerb der Schüler mit der viertbesten aufgestellten Punktzahl in den Wettbewerb gegangen, hat 107,36 Punkte heraus gefahren, also die Nerven behalten, und kehrt deshalb mit der Bronzemedaille an den Bodensee zurück. Jana Pfann (Bruckmühl/129,04) holte Gold und Melia Niedermayer (Denkendorf/111,05) fuhr Silber ein. Nadine Kurz, Vereinskameradin von Ceyda Altug, als Fünftletzte auf der Wettkampfläche, konnte zwar ihre eingereichte Punktzahl nicht ganz halten und wurde Siebte 98,25). Das Resultat ist dennoch aller Achtung wert. (wir berichten noch ausführlicher). Bild: Wilfried Schwarz