Regionalsport See Ost Capellaro und Berlinger sind Württembergische Triathlon-Meister

Der Ravensburger Triathlon der Sprintdistanz bietet spannenden Ausdauersport. Ausgebuchtes Teilnehmerfeld, tolle Zuschauerkulisse beflügeln die 500 Athleten.

Triathlon: Wieder einmal haben die Ravensburger Wettbewerbe im Flappachbad ihren Stellenwert landesweit Szene bewiesen. Rund 500 Teilnehmer aus drei Generationen waren bei der 32. Auflage am Samstag am Start, mehr als 1000 Zuschauer sorgten für gute Stimmung. Für den 33-jährigen ThomasCapellaro (SG Niederwangen) sollten sich dies besonders positiv auswirken. Er kam mit 1:10:13 Stunden als Erster ins Ziel, und da er mit einem Pass des württembergischen Verbandes ausgestattet ist, bedeutete der Sieg den attraktiven Landestitel.

Die Taktik des 33-Jährigen und Vorjahres-Vierten war vermeintlich einfach. „Vergangenes Jahr hatte ich beim Laufen einige Zeit eingebüßt und so wusste ich, dass ich auf der Radstrecke noch mehr Gas geben musste“, berichtete er. Am Ende ging dieses Vorhaben auf, knapp 42 Sekunden hatte er Vorsprung auf den Zweiten Marco Pascal Ehlen (Heidelberg) sowie Rainer Aumann (TV Dettingen/Iller), der weitere elf Sekunden später die finale Zeit auslöste. Bei Temperaturen knapp an der 30-Grad-Marke waren die Leistungen beachtlich. „So heiß war es hier, glaube ich, noch nie“, sagte der Gewinner nach dem Rennen sichtlich zufrieden mit seiner Leistung.

Ein in der regionalen Lauf- und Triathlonszene der Damen mehr als vertrautes Gesicht sorgte knapp vier Minuten nach dem Einlauf der Herrenspitze für viel Beifall im Ziel. Nach 1:14:05 riss die 29-jährige Lokalmatadorin Lena Berlinger die Arme nach oben, ein weiterer Erfolg der gebürtigen Baindterin. „Für mich hat dieser Wettbewerb gut in die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften in der Mitteldistanz gepasst“, sagte Lena Berlinger. Auch wenn sie in Ravensburg sowohl beim Triathlon als auch Stadtlauf schon unzählige Male gestartet ist, kam keine Langeweile auf. „Hier zu starten ist und bleibt für mich etwas Besonderes, und in diesem Jahr hat mich die Unterstützung der Zuschauer richtig zum Sieg getragen“, betonte die frischgebackene württembergische Landesmeisterin. Über zweieinhalb Minuten hatte sie Vorsprung auf Anne Reischmann (Bad Waldsee), Dritte wurde Kirsi Schmidt (Waiblingen).

Sichtlich zufrieden mit dem Verlauf der 32. Auflage war auch der Leiter des Orgateams, Jens Kluzig. Zusammen mit Mitstreitern des DAV und TSB Ravensburg hatte er 2016 die Verantwortung übernommen. Prägendste Änderung war die Reduzierung auf die Sprintdistanz. „Alles hat super gepasst, und dass wir restlos ausgebucht waren, war natürlich eine besondere Anerkennung.“ Lob zollte er seinem Team und den vielen ehrenamtlichen Helfern vor und hinter den Kulissen. „Man hat natürlich gesehen, dass wir schon mehr Routine hatten.“ Alle Ergebnisse im Internet unter: www.abavent.de