Regionalsport See Ost Bronze und tosender Beifall für Ceyda Altug

Ceyda Altug ist an der Kunstrad-DM der Schüler in Augustdorf sehr erfolgreich aufgetreten. Kein Sportler des RRMV Friedrichshafen war je besser als die 12-Jährige. Nadine Kurz fährt außerdem auf Rang sieben.

Kunstradsport: Am vergangenen Wochenende fand in Augustdorf bei Bielefeld die Deutsche Meisterschaft der Schüler statt (wir berichteten kurz). Nur 15 Kunstradfahrerinnen aus ganz Deutschland konnten sich für diesen hochrangigen Wettbewerb qualifizieren. Das besondere an der Deutschen Meisterschaft ist, dass die Sportler, anders als normal, von zehn bis 14 Jahre in einer Klasse starten. Somit haben die jüngeren Teilnehmer es sehr schwer, ganz nach oben an die Spitze zu kommen. Unter diesen 15 Sportlerinnen waren mit Ceyda Altug, 12 Jahre, und Nadine Kurz (14 Jahre) zwei Sportlerinnen des RRMV Friedrichshafen.

Am Freitagmorgen machten sie sich mit Trainer Hermann Brugger, den Eltern und der Vorsitzenden des RRMV Friedrichshafen, Brigitte Feiss, auf die 650 Kilometer nach Augustdorf, um dort am Abend noch auf der DM-Wettkampffläche zu trainieren.

Am Sonntagmittag war es endlich soweit, mit der fünfthöchsten Punktzahl ging Nadine Kurz an den Start. Für sie galt, die bis dahin höchste Punktzahl (103,39) zu überbieten. Bis zur Mitte ihrer Kür gelang ihr das hervorragend. Dann konnte sie einen Sturz beim Reitsitzsteiger rückwärts nicht verhindern – 7,7 Punkte Abzug. Nadine ließ sich bis zur letzten Übung nicht aus der Fassung bringen, dann passierte ihr noch ein Sturz, also musste sie sich mit 98,25 Punkten und Rang sieben abfinden. Trotz des Pechs eine großartige Leistung für Nadine Kurz, die bei ihrer dritten DM-Teilnahme nach Rang zehn und elf siebtbeste deutsche Kunstradfahrerin geworden ist.

Gespannt warteten dann alle auf die Kür von Ceyda Altug, der 4-fachen Württembergischen Meisterin des RRMV. Sie ging mit der vierthöchsten Punktzahl als Jüngste aller Teilnehmer aufs Parkett. Sicher und gekonnt spulte sie Übung für Übung ab. Und am Ende ihrer Kür erschien unter tosendem Beifall ihr Ergebnis – 107,36 Punkte. Mit dieser super Leistung erreichte sie als Drittbeste das Siegerpodest.

Dieser dritte Platz ist das beste Ergebnis, das je eine RRMV-Kunstradfahrerin erreichte. Glücklich und zufrieden über die Ergebnisse der beiden Sportlerinnen stand am Montagmorgen die weite Heimreise nach Friedrichshafen an. Schon am Sonntag aber werden die zwei erfolgreichen Sportlerinnen Nadine Kurz und Ceyda Altug mit ihren Vereinskolleginnen bei der Internationalen Bodenseemeisterschaft in Feldkirch ihren letzten Wettkampf einer erfolgreichen Saison bestreiten.