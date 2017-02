Bronze für Ernst Käppeler und Joe Beck

Die Eisstockschützen des ESC Langenargen haben an der Deutsche Meisterschaft in Ruhpolding gut mitgehalten. Langenargener Jugend kann an der DM in Krefeld ihre Erwartungen nicht ganz erfüllen.

Eisstockschießen: (mf) Die jungen Schützen des ESC Langenargen hatten sich allesamt für dieDeutschen Jugendmeisterschaften in Krefeld qualifiziert. Philipp Fritsch, Elias Raich, Christian Späthe, Jakob Lamm und Maximilian Müller gingen in unterschiedlichen Altersklassen im Einzelzielschießen als auch alsMannschaft im U-19-Wettbewerb an den Start. Die Ergebnisse waren durchaus ansprechend, auch wenn die Erwartungshaltung der jungen Spieler nicht ganz erfüllt wurde.

So erreichte Philipp Fritsch in der U 19 das Finale der besten acht Spieler und belegte mit 507 Punkten einen sehr guten siebten Rang. Christian Späthe war leicht verletzt und verpasste mit 249 Punkten und Rang elf das Finale. In der Altersklasse U 16 erreichte Jakob Lamm mit 191 Punkten ebenfalls Rang elf. Ganz besonders freute sich Jugendtrainer Roland Götze über den 13. Platz des erstmals bei einer Meisterschaft auf Eis antretenden Maximilian Müller. In der Mannschaftskonkurrenz U 19 kam der erfahrenere Elias Raich für Maxi Müller in die Mannschaft. Durch einige knappe Niederlagen verfehlten die Jungs des ESC eine mögliche bessere Platzierung und kamen auf den sechsten Schlussrang. Dennoch fuhren alle mit der Gewissheit zurück, gegen die besten Spieler aus ganz Deutschland eigentlich gut mitgehalten zu haben.

Bei den Deutschen Meisterschaften im bayerischen Ruhpolding waren die Eisstockschützen aus Langenargen einmal mehr in mehreren Wettweberben präsent. Sie hatten sich mit drei Herren und einer Dame für dasEinzelzielschießen, mit zwei Herren zum Mannschaftsregionenkampf sowie mit der Bundesligamannschaft für den Herrenwettbewerb qualifiziert.

Begonnen wurde mit dem Einzelzielschießen. Hier glänzte Ernst Käppeler wieder einmal in seiner Paradedisziplin. Er spielte hervorragende 295 Punkte, schrammte jedoch mit dieser Leistung um drei Punkte an der Finalteilnahme vorbei. Joe Beck und Micki Fuchs erwischten keinen guten Tag. Sie konnten ihre ansprechenden Trainingsleistungen nicht bestätigen und belegten die Ränge 30 und 32. Im Damenwettbewerb erreichte Isa Beck mit einer ordentlichen Leistung Rang 28.

Im Anschluss an die Einzel wurde der Regionenwettbewerb im Mannschaftszielschießen ausgetragen. Hier gingen Ernst Käppeler und Joe Beck zusammen mit zwei Spielern des ESC Glashütte für die Region Südwest an den Start. Am Ende gelang ihnen mit 249 Punkten sogar der Sprung auf das Podest. Hinter denSiegern aus der Region Süd (Bayern) und den Spielern aus der Region West durften sie als Dritter bei der Siegerehrung die Bronzemedaille in Empfang nehmen.

Im Mannschaftsspiel spielten bei den Herren Ernst Käppeler, Joe Beck, Raffael Tomasi, Marc Schraff und Micki Fuchs um die deutsche Meisterschaft. Die Langenargener kämpften sich durch das mit Welt- und Europameistern gespickte Turnier gegen Mannschaften, deren Überlegenheit sie schließlich anerkennen musste. Immerhin konnten drei Siege gegen Esslingen, Hannover und Jonsdorf eingefahren werden. Die Begegnungen mit Neuenstadt und Glashütte gingen nur denkbar knapp verloren. Gegen den vielfachen Deutschen Meister EC Sassbach konnten sogar zwei Kehren gewonnen werden, zum Sieg reichte es jedoch nicht. Am Ende belegte das Team vom Bodensee Rang 13. Neuer Deutscher Meister in einem hochklassigen und spannenden Finale wurde überraschend der EC Lampoding vor Titelverteidiger EC Passau-Neustift und dem Vorjahreszweiten TSV Peiting.