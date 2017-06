Regionalsport See Ost Brillante DM-Vorstellung in Chemnitz

Liane Lippert und Klara Koppenburg bei den deutschen Meisterschaften. Beide Radsportlerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen sind auf dem besten Weg zur EM-Nominierung.

Radsport: (kul) In Chemnitz absolvierten Liane Lippert und Clara Koppenburg, die beiden Vereinsfahrerinnen des RSV Seerose Friedrichshafen, die deutschen Meisterschaften Einzelzeitfahren und Straße. Ihre Profiqualitäten zeigten die beide Fahrerinnen mit ausgezeichnetem taktischen Fahrverhalten. Da DM-Platzierungen auch in die nationale Ligawertung einfließen, gelang Lippert sogar der Sprung auf Platz drei des Bundesligapodests.

Beim Einzelzeitfahren am Freitag galt die Devise „contre le montre“. Auf dem Parcour über 31 Kilometer zeigte Lippert mit einem hervorragenden Platz neun, dass sie bereits im ersten Jahr in der Frauenliga vorn mitfährt. Dagegen Koppenburg im Pech: Gleich zwei Stürze warfen sie aus dem Rennen.

Eine Schippe draufzulegen, das gelang den beiden Serosefahrerinnen am Samstag bei der DM Straße. Hier waren 116 Kilometer in sechs Runden zu fahren. Eine ungefähr zwei Kilometer lange Rampe sollte die Vorentscheidung bringen. Startschuss für die 80 deutschen Top-Fahrerinnen, die erste Runde diente dem Abtasten. Am Anstieg in der zweiten Runde wurde bereits „aussortiert“, wie es Lippert später nennen sollte. Es bildete sich eine 20-köpfige Spitzengruppe, in der das Tempo vor allem von Koppenburg hoch gehalten wurde, die im Gegensatz zu Lippert in einem Dreierteam antrat. In die vorletzte Runde fuhren nur noch 14 Fahrerinnen ein. Alle Attacken wurden gekontert, die Fluchtgruppen wieder kassiert. Letzte Runde: Weltmeisterin Lisa Brennauer attackiert, kommt weg, jedoch nur, um in der Abfahrt wieder eingeholt zu werden. Noch fünf Kilometer. Koppenburg fährt nun den lead out, um so zu verhindern, dass ihre Teamfavoritin Lisa Klein weiter angegriffen wird. Der Plan geht auf. Im Schlusssprint holt sich dank pefekter Teamarbeit Lisa Klein die Goldmedaille, Koppenburg rollt auf Platz 14 ins Ziel.

Und wie erging es Liane Lippert? „Als Einzelfahrerin war ich froh, mich im Spitzenfeld halten zu können!“ Und wie sie sich hielt! Bei der Einfahrt auf die Zielgerade befand sie sich noch auf Position zwölf. Den finalen Zielsprint beendete sie auf Platz fünf. Sie selber bezeichnete diese Platzierung als „war ganz gut“. Die Wortwahl von Trainer und Betreuer pendelte sich dagegen eher bei „sensationell“ ein, gelang es der 19-jährigen Newcomerin doch, den gestandenen WM-, EM- und DM-erfahrenen deutschen Frauen Paroli zu bieten. Nicht nur die die beiden Fahrerinnen, ihre Teams und der RSV Seerose Friedrichshafen dürften mit diesen Ergebnissen hoch zufrieden sein. Auch beim Bundestrainer haben sie sich sicher ein Stück mehr für eine EM-Nominierung empfohlen.