Regionalsport See Ost Boxteam Langenargen verliert knapp

Niederlage im Bodenseecup "nicht so wichtig". Die Boxfans sahen in Dornbirn attraktive Kämpfe. Wieder Hickhack um die richtige Aufstellung.

Boxen, Bodenseecup: LZ West – Boxteam Langenargen 9:7. – Schon bei der ersten Begegnung war Langenargen dem österreichischen Leistungszentrum knapp mit 8:9 Punkten unterlegen. Deshalb war sich das Team um Trainer Thomas Schuler vor dem Rückkampf im Klaren darüber, dass es dieses Jahr sehr schwer werden würde, den Cup erneut zu gewinnen, obwohl es in beiden Vergleichen gegen die KG Ostschweiz als Sieger hervorgegangen war.

Im Vorfeld war es wieder mehr als schwierig, geeignete Paarungen zusammen zu stellen. Erneut waren sich Toni Schrott, Cheftrainer des BC Dornbirn, und Thomas Schuler, Vorsitzender und Trainer des BT Langenargen, nicht einig, sodass nach zahlreichen Diskussionen nur vier der neun Kämpfe in die Wertung kamen.

Dornbirn wie auch Langenargen verstärkte seine Boxriege mit schlagkräftigen Athleten, wobei das österreichische Team auf den mehrfachen österreichischen und zweifachen Staatsmeister, der ursprünglich auf das Langenargener Aushängeschild Kushtrim Mahmuti treffen sollte, den siebenfachen nationalen Meister Edin Avdic zurückgreifen konnte. Auch Edin Dzeko, der in Österreich zu den Topleuten zählt, stand zuerst in der Kampfaufstellung von Toni Schrott. Er hätte gegen Daniel Soziev antreten sollen. Mit diesen Paarungen war der Langenargener Cheftrainer Thomas Schuler alles andere als einverstanden und zog die Meldung von Mahmuti zugunsten von Soziev zurück. Der trat dann gegen den mehrfachen Meister Marcel Rumpler an.

Auch Achim Böhme, Landestrainer des Baden-Württembergischen Verbandes, betonte die Schwierigkeit der Besetzungen. „Wir sind nicht im Fußball und haben keine 30 gleichwertigen Leute“, sagte Böhme, der in Dornbirn die Boxer im Ring betreute, „Es gibt die Bundes- und Oberliga, internationale Wettkämpfe sowie Abiturprüfungen oder Verletzungen.“

250 Boxanhänger, darunter auch der Präsident des BW-Boxverbandes und Vizepräsident des Deutschen Boxverbandes, Uwe Hamann, bekamen dennoch neun Kämpfe mit guten und teilweise hohem Niveau zu sehen. Hamann: „Thomas Schuler macht wirklich gute Arbeit und der Bodensee-Cup ist die Basis!“

Team Österreich wartete mit drei frisch gebackenen Nachwuchsmeistern auf, wobei Adam Ibrahim einen Vorkampf gewann, Muchammad Deshen bei einem der vier Wertungskämpfe gegen den Backnanger Ahmet Sor unterlag. Hannes Klocker wäre der Gegner von Anatoli Priiachkine vom VfB Friedrichshafen, der verletzt nicht antreten konnte. Im Superschwergewicht traf der Langenargener Christian Reich auf Fayzyf Ruslan, musste sich geschlagen geben, weil er etwas zu verhalten boxte.

Daniel Soziev unterlag nach drei starken Runden Marcel Rumpler, der vor drei Wochen seinen Titel als Österreichischer Meister bestätigte. Rumpler boxte auch dieses Mal wieder äußerst unsauber und schlug permanent Innenhände, für die er vom Ringrichter Gerhard Moser in den drei Runden zwar fünf Ermahnungen, jedoch keine Verwarnung erhielt. Dafür wurde er von den deutschen Fans zum Meister der Innenhände gekürt. Trainer Andy Zink und auch Soziev selbst waren enttäuscht. „Daniel hat nur 40 Prozent gezeigt. Mit 70 Prozent seines Könnens hätte er den Kampf gewonnen.

Des Weiteren unterlagen Altin Zogaj (RW Stuttgart) Islam Aslahanov (BC Unterberger), Nino Kolicic (Karlsruhe-Knielingen) Hassan Salami (BC Korneuburg), wobei Salami für seine sieben Kämpfe für Diskussionen sorgte, ihm Landestrainer Achim Böhme Respekt zollte. „Wenn ein Schwergewichtler bei sieben Kämpfen so boxt, dann hat er meinen größten Respekt.“

Am Ende des vierten Kampfabends zogen beide Parteien Bilanz. „Ja, wir haben verloren“, sagt Schuler, der Cupsieg wird sich somit auch erledigt haben. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass wir gute und attraktive Kämpfe hatten“, und da waren sich Toni Schrott und Thomas Schuler am Ende doch einig.