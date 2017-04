Regionalsport See Ost Boneberger schießt den FV Ravensburg ins Halbfinale

Fußball-Oberligist setzt sich am Dienstag im Pokal beim SGV Freiberg mit 1:0 durch. Packende 90 Minuten beim Verbandsliga-Spitzenreiter.

Fußball, wfv-Pokal, Viertelfinale: SGV Freiberg – FV Ravensburg 0:1 (0:0). – Es läuft die 54. Minute im Viertelfinale des Verbandspokals zwischen Verbandsliga-Tabellenführer SGV Freiberg und dem Oberligisten FV Ravensburg. Auf Höhe der Mittellinie des Freiberger Kunstrasens erobert der Ravensburger Sebastian Reiner den Ball von Denis Zagaria und steckt durch auf Steffen Wohlfarth. Der Kapitän spielt einen klasse Ball in die Gasse auf den durchstartenden Jona Boneberger, der Thomas Bromma mit seinem Linksschuss keine Chance lässt und den Titelverteidiger mit 1:0 in Führung bringt.

Dieser Treffer sollte reichen, um zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale einzuziehen. Wieder einmal haben die Oberschwaben ihre Pokal-Stärke bewiesen. Vor zwei Jahren hatten sie das Finale gegen den SSV Reutlingen verloren, im Vorjahr besiegte der FVR im Endspiel den FSV Bissingen und zog in den DFB-Pokal ein. Es fehlen nur noch zwei Siege zur erneuten Teilnahme.

Das Spiel gestern Abend begannen die Hausherren etwas besser und hatten gleich zu Beginn ein paar Aktionen vor dem Ravensburger Tor. Ihre beste Möglichkeit war ein Kopfball von Marcel Sökler, den FV-Pokal-Torspieler Kevin Kraus aber entschärfte (16. Minute). Ein Fallrückzieher von Spetim Muzliukaj war ebenfalls kein Problem für Kraus. Es entwickelte sich fortan ein ausgeglichenes Spiel, in dem Bromma einen Kopfball von Daniel Hörtkorn nach Fiesel-Freistoß an die Torlatte lenkte (27.). Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Muzliukaj. Auf Vorlage von Zagaria traf der SGV-Stürmer aber nur den Außenpfosten des Ravensburger Tores.

In der Pause stellte FV-Coach Wolfram Eitel seine Spieler neu ein und veränderte einige Aufgabenstellungen. Wieder starteten die Hausherren aber besser und der FVR hatte Glück, dass Marcel Ivanusas Kopfball an der Latte landete (52.). Kurz nach dem Treffer von Jona Boneberger hielt Kraus gegen Muzliukaj die Führung fest. Fünf Minuten später bekam Jascha Fiesel ein Bein in den Schuss von Sökler. Nach dieser Drangphase gestalteten die Gäste das Spiel wieder etwas offener, verpassten aber mehrfach die Entscheidung in Form des zweiten Treffers.

Der Abschluss von Wohlfarth aus zentraler Position war zu harmlos. Harun Toprak, der im 4-4-2-System als zweite Spitze neben dem Kapitän auflief, hatte bei seiner Großchance, als er allein vor Bromma auftauchte, nach Aussage von Eitel „nicht mehr genügend Kraft, um etwas anderes zu machen, als zu lupfen“. Deshalb musste der FVR in der Schlussphase noch etliche lange Bälle klären, ehe der Erfolg unter Dach und Fach war. Ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr.

Glück und guten Torhüter

„Von zwei guten Mannschaften waren wir heute die glücklichere“, sagte nach dem Schlusspfiff ein zufriedener Trainer Wolfram Eitel mit einer Portion Stolz in der Stimme. „Gegen einen über 90 Minuten sehr guten Gegner hatten wir in einem fairen Spiel eine Portion Glück, einen guten Torhüter und mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“ Die anderen drei Halbfinalpartien finden heute Abend statt. – Tor: 0:1 (54.) Boneberger. – Schiedsrichter: Manuel Dürr. – Zuschauer: 530.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Zimmermann (85. Klotz), Reiner (75. Jeggle), Hörtkorn, Boneberger, Toprak (78. Gruler), Wohlfarth (90. Gbadamassi).