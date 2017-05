Regionalsport See Ost Bodenseepokal der 20 qm Jollenkreuzer segelt nach Berlin

Thomas Flach gewinnt bei den Wettbewerb der 20 qm Jollenkreuzer, den der WV Fischbach ausrichtet. Der Wind reicht in Fischbach nur für drei Wettfahrten.

Segeln: Entsprechend der Wettervorhersage hatte man beim WV Fischbach am Himmelfahrtstag eigentlich mit guten Winden für die 21 Segler des Bodenseecups der 20qm Jollenkreuzer gerechnet. Doch mit Mühe reichte es für eine Wettfahrt, nach rund zwei Stunden dümpeln auf dem See. Aber die sechs Knoten wehten nicht sehr beständig. Auch am Freitag zog sich das Startprozedere wegen der drehenden Winde bis zum Nachmittag hin. Erst gegen 14 Uhr fiel der Startschuss, dann aber bei erfreulichen 13 Knoten Ostwind, die allerdings gerade für eine Wettfahrt reichten. Beim Start gegen 15.30 mussten die Segler Dreher bis zu 30 Grad auf ihrem Kurs hinnehmen. Da nützten den beiden Steuermännern Thomas Münzer und Thomas Leubecher vom WVF die Revierkenntnisse der Fischbacher Bucht wenig. Fingerspitzengefühl und das gewisse Quäntchen Glück waren unabdingbar. Bezeichnend für die Verhältnisse: Zwei erste und ein neunter Platz für Sieger Thomas Flach aus Berlin. Am dritten Wettfahrttag ging nichts mehr.

„Mit drei Wettfahrten ist der Termin als Bodenseecup aber gültig. Wettfahrtleiterin Claudia Bucher, die Segler und ich sind übereingekommen, trotz des fehlenden vierten Starts die Ergebnisse auch als Süddeutsche Meisterschaft anzuerkennen“, erklärte der Präsident des WVF, Ossi Münzer, das Handling zur Siegerehrung. Jürg Ballif, der zu den Schweizer Teilnehmern gehörte, verwies auf Nachfrage schmunzelnd darauf, dass sie nur wegen der Gastfreundschaft des WVF kämen, und um das Feld zu stärken. Ihnen sei es egal, wie viele Läufe sie segeln, da sie sowieso nie vorn dabei seien. Das Allerbeste am Fischbacher Regattatermin sei dieses Mal, dass sie ihre schönen Schweizer Berge klar und deutlich sehen können.

„Der seit Jahren aufs Himmelfahrtswochenende festgeschriebene Regattatermin beim WVF ist inzwischen gewinnbringend für ganz Fischbach, da insbesondere die Segler aus dem Berliner Raum es meist so einrichten, dass sie mit der Familie hier eine Woche Urlaub machen. Für die Ehepartner hat Klubmitglied Eugen Dorsch etwa eine Fahrt zum Blutritt nach Weingarten organisiert“, erläutert Münzer, und er ist stolz auf die freundschaftlich-familiären Bande, die sich im Laufe der Jahre unter den Seglern entwickelt haben.

Dass er mit Sepper Kuhn und Jakob Gruber an Bord Zwölfter und das andere WVF-Team mit Steuermann Thomas Leubecher, Rolf Maag und Heiko Leubecher nur Dreizehnter wurde, sieht er gelassen. Den Pokal nimmt Flach mal wieder mit nach Berlin. Punktgleich aber, mit einem Laufsieg weniger, wurde Armin Eismann (ebenfalls Berlin) Zweiter, während der Österreicher Andreas Zethner mit einem Punkt mehr Dritter wurde.

„Am Sonntag werden die Boote nach Bregenz verlegt, was die geplante Langstreckenregatta angeht, bin ich nicht sehr optimistisch. Aber was soll’s – neue Runde neues Glück, alles ist möglich“, sagt Münzer, der zusammen mit den anderen Seglern nächste Woche an der Österreichischen Meisterschaft in Bregenz teilnehmen wird.