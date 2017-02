Blick geht bei den Ravensburg Towerstars nach vorn, nicht zurück

Ravensburg Towerstars in der Eishockey-DEL-2 freuen sich über vielversprechendes Comeback von Mittelstürmer Brian Roloff. Nach den sechs Punkten am Wochenende hat der Eishockeyklub nun neun Punkte Abstand auf die Abstiegsrunden-Zone.

Eishockey-DEL-2: Zwei Siege, sechs Punkte und ein Torverhältnis von 6:0 Toren. Auch wenn Trainer Toni Krinner insbesondere nach dem 4:0 gegen den SC Riessersee aufgrund des zu deutlich ausgefallenen Heimsieges etwas auf die Euphoriebremse drückte, war das schon eine äußerst starke Bilanz. Dabei spiegelte das vergangene Wochenende auch wider, dass die Oberschwaben nicht nur mit Kampf, Glück und einem Torhüter Jonas Langmann in Top-Form, sondern mit taktischer Disziplin und spielerischen Mitteln mit den Lausitzer Füchsen und Riessersee zwei gut eingespielte Gegner bezwingen konnten. Positiv durfte da auch verbucht werden, dass sich die Treffer auf drei Sturmreihen verteilten und dabei sehenswerte Kombinationen aufs Eis gezaubert wurden.

Das begeisterte auch die Zuschauer in der Ravensburger Eissporthalle, die am Sonntag neben Torhüter Jonas Langmann einen weiteren herausragenden Akteur des Abends feierten: Brian Roloff. Der 30-jährige US-Amerikaner war am vergangenen Wochenende nach vier Wochen Pause wegen einer schmerzhaften Sehnenentzündung in die Mannschaft zurückgekehrt und präsentierte sich so, wie man ihn in bester Erinnerung hatte: pfeilschnell, mit exzellenter Scheibenführung und dem scharfen Auge für den Mitspieler.

Dass sich Roloff am Sonntagabend sogar als Torschütze in die Statistik eintrug, war das „I-Tüpfelchen“ auf einem erfolgreichen Wochenende. „Ich war schon nervös vor diesen beiden Partien, denn die Frage, ob der Fuß wirklich Ruhe gibt, hatte ich natürlich im Hinterkopf“, räumt der Mittelstürmer ein. Doch es lief alles glatt. Roloff sollte schmerzfrei bleiben und die mit Spannung erwartete Bewährungsprobe nach langwierigen Behandlungen und Bestrahlungen war bestanden. Nach einem für ihn eher frustrierenden Saisonverlauf versprüht der smarte Publikumsliebling jetzt wieder viel Selbstvertrauen – stellvertretend für das gesamte Ravensburger Team. „Wir sind schon jetzt in einer Art Play-off-Modus und egal, was in dieser Saison noch für uns auf dem Programm steht, wir sind dazu absolut bereit“, betont Roloff.

Bei diesem Stichwort lohnt sich nochmals der Blick auf die Tabelle. Als Siebter haben die Towerstars sieben Punkte Rückstand auf Kaufbeuren, das aber ein Spiel mehr absolviert hat. Die Towerstars müssen in der Hoffnung auf eine direkte Play-off-Qualifikation also auf Patzer im vermeintlich eher leichten Restprogramm der Allgäuer hoffen und freilich selbst erfolgreich bleiben. Letzteres ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass Freiburg und Bayreuth in Schlagdistanz auf den Plätzen acht und neun folgen. Eine ganz wichtige Botschaft lieferte das vergangene Wochenende schon jetzt in Sachen untere Tabellenregion. Die Towerstars haben dank der beiden Erfolge bei gleichzeitigen Niederlagen von Bad Nauheim jetzt neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrunden-Zone. Bad Nauheim – übrigens Gastgeber im letzten Spiel der Towerstars in der Hauptrunde – hat ein Spiel mehr absolviert und kann damit maximal zwölf Punkte machen. Schon am Freitag winkt den Towerstars also die Chance, das Minimalziel „Klassenerhalt“ abzuhaken. Gelingt es den Towerstars, die zuletzt gezeigte Spannung aufrecht zu erhalten, müssten sie das „Nachsitzen“ für ein Viertelfinalticket in den Pre-Play-offs sicherlich auch nicht fürchten.